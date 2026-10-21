Новини
Любопитно »
Елизабет Методиева и Дарин Ангелов разпалиха любовни слухове със СНИМКИ
  Тема: Известни личности

Елизабет Методиева и Дарин Ангелов разпалиха любовни слухове със СНИМКИ

21 Октомври, 2026 15:31 778 3

  • елизабет методиева-
  • дарин ангелов-
  • на кафе-
  • гала-
  • любовни слухове

Снимка на панелиста и репортерката от „На кафе“ предизвика предположения за романтична връзка

Елизабет Методиева и Дарин Ангелов разпалиха любовни слухове със СНИМКИ - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Елизабет Методиева и актьорът Дарин Ангелов разпалиха слухове за възможна романтична връзка с обща снимка от снимките на „На кафе“. На кадъра двамата са прегърнати и с преплетени ръце, а близостта им веднага привлече вниманието на зрителите и последователите на предаването.

Снимката е публикувана покрай съдържание, посветено на любовта и нейните неочаквани обрати. Към кадъра е добавен текстът: „От провалената сватба в „Тестостерон“ до любовните провали на холивудските звезди – Елизабет Методиева разкрива любопитни истории за любовта, тайните и неочакваните обрати!“

Елизабет е част от екипа на „На кафе“ в ролята си на репортер и журналист, а Дарин Ангелов е панелист в сутрешното предаване от години. Дали общата им снимка е свързана с темата на епизода и да представлява телевизионна закачка, двамата пазят в тайна.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 писарката пак

    7 0 Отговор
    разпали любовни слухове със СНИМКИ
    аман от пълнежи безсмислени

    Коментиран от #2

    15:36 21.10.2026

  • 2 Груба грешка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "писарката пак":

    Няма да я бъде тази прогноза

    15:45 21.10.2026

  • 3 И двамата

    4 0 Отговор
    не стават

    15:49 21.10.2026