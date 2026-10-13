Новини
Любопитно »
Гала: Внучетата ми ми дават шанс да изчистя съвестта си като майка
  Тема: Известни личности

Гала: Внучетата ми ми дават шанс да изчистя съвестта си като майка

13 Октомври, 2026 17:41 933 13

  • гала-
  • внучета-
  • мари-константин-
  • джина-
  • джуджи

Водещата призна, че иска с Лора и Джина да компенсира пропуски от времето, посветено на дъщеря ѝ Мари

Гала: Внучетата ми ми дават шанс да изчистя съвестта си като майка - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Благословена съм с двете си внучета!“, признава Гала пред „България Днес“. Водещата на „На кафе“ по Нова телевизия разказва, че появата на Лора и Джина е променила начина, по който гледа на ролята си в семейството.

Гала вече е баба на две момичета. Втората ѝ внучка Джина се е родила на 29 юни, а с появата ѝ първородната Лора е станала кака. През този сезон телевизионната водеща отбелязва и 25 години на екран.

Желание да компенсира пропуснатото

Гала казва, че любовта към внучетата не е по-силна от тази към собственото дете. Според нея разликата идва от възможността човек да обича още две деца, без това да променя чувствата към дъщеря му.

Водещата обаче признава, че Лора и Джина са ѝ дали шанс да компенсира времето, което не е успяла да посвети на Мари. Тя свързва това желание с чувство на вина заради пропуски от годините, в които е отглеждала дъщеря си.

Сред нещата, които иска да прави с внучките си, Гала посочва четенето на приказки и пеенето на детски песнички. Това са занимания, които според думите ѝ не е успяла да сподели достатъчно с Мари.

„И всяка свободна секунда гледам да я прекарам с тях.“

Телевизионната водеща разказва, че се стреми да бъде с двете момичета веднага щом приключи работа. За нея времето с Лора и Джина е възможност да бъде по-ангажирана като баба и да даде на децата вниманието, което смята, че е липсвало в отношенията ѝ с дъщеря ѝ.

Две близки семейства и две баби

Родителите на двете момичета са двойка още от ученическите си години. Бащата Константин е син на телевизионната водеща Деляна Маринова, позната като Джуджи.

Гала и Джуджи са близки приятелки и двете активно помагат в отглеждането на Лора и Джина. Така двете внучки растат с две баби, които са свързани не само чрез семейството, но и с дългогодишно приятелство.

Източник: hotarena.net


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех и подигравки

    4 2 Отговор
    На стойностните българи ни е срам да излезнем с българка на кафе и ресторант , блокираме ги и им се крием и ги използваме само 🍾🍾🍾🍾🤭🤣🚩🚩🥳

    17:43 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А дано

    7 1 Отговор
    ...да ги научиш и да въртят колелото на късмета ,а после да са ,,,НА КАФЕ" всеки делничен ден в работно време...чак до...ПЕНСИЯ...

    17:52 13.10.2026

  • 4 Чудих се

    9 1 Отговор
    ...коя е тази ,,Джуджи"...и чак сега се сетих ,че преди 10-на години преди да изхвърля телевизията от дома си и казвахме...,,ДЖОЛАНКА"...

    17:58 13.10.2026

  • 5 Анита от почивка

    4 1 Отговор
    Лукс пара скъпи коли екзотични почивки 🤣🤣🤣🥳🥳🤭🤭

    18:04 13.10.2026

  • 6 ГлемиОт гайковерт

    7 1 Отговор
    Явно на младини от чупене на к.........е не и е останало време да обърне внимание на дъщеря си, а сега като одъртя и вече никой не я поглежда вече и остава време та барем внуците си да гледа, ама се съмнявам и това да прави.

    18:06 13.10.2026

  • 7 Очевидец

    1 0 Отговор
    Бети и анита кахърите са забелязани да мият краката на попа на руската църква на топлата вода на халите 🥳🥳🥳🤣🤣🍾🍾

    18:06 13.10.2026

  • 8 Каква съвест л

    9 0 Отговор
    Тази проста жена

    Само се бута да я гледат колко е тъпа

    18:20 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гало

    2 0 Отговор
    ма! Казва се имам две внучки, а не внучета, при все, че те са момичета!

    Коментиран от #12

    18:31 13.10.2026

  • 11 Никога

    2 0 Отговор
    няма изчистване , но съвест не ѝ е била приоритет на влахинката !

    18:38 13.10.2026

  • 12 Не ѝ

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гало":

    е приоритет българската реч и учението . Сменила няколко училища по причини не за пред хората.

    18:40 13.10.2026

  • 13 Квадрат 13

    1 0 Отговор
    Това новина ли е? В телевизията по наследство и предаването и е кухо, удобно и безинтересно. Телевизионен пълнеж.

    18:53 13.10.2026