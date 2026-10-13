Гала: Внучетата ми ми дават шанс да изчистя съвестта си като майка

„Благословена съм с двете си внучета!“, признава Гала пред „България Днес“. Водещата на „На кафе“ по Нова телевизия разказва, че появата на Лора и Джина е променила начина, по който гледа на ролята си в семейството.

Гала вече е баба на две момичета. Втората ѝ внучка Джина се е родила на 29 юни, а с появата ѝ първородната Лора е станала кака. През този сезон телевизионната водеща отбелязва и 25 години на екран.

Желание да компенсира пропуснатото

Гала казва, че любовта към внучетата не е по-силна от тази към собственото дете. Според нея разликата идва от възможността човек да обича още две деца, без това да променя чувствата към дъщеря му.

Водещата обаче признава, че Лора и Джина са ѝ дали шанс да компенсира времето, което не е успяла да посвети на Мари. Тя свързва това желание с чувство на вина заради пропуски от годините, в които е отглеждала дъщеря си.

Сред нещата, които иска да прави с внучките си, Гала посочва четенето на приказки и пеенето на детски песнички. Това са занимания, които според думите ѝ не е успяла да сподели достатъчно с Мари.

„И всяка свободна секунда гледам да я прекарам с тях.“

Телевизионната водеща разказва, че се стреми да бъде с двете момичета веднага щом приключи работа. За нея времето с Лора и Джина е възможност да бъде по-ангажирана като баба и да даде на децата вниманието, което смята, че е липсвало в отношенията ѝ с дъщеря ѝ.

Две близки семейства и две баби

Родителите на двете момичета са двойка още от ученическите си години. Бащата Константин е син на телевизионната водеща Деляна Маринова, позната като Джуджи.

Гала и Джуджи са близки приятелки и двете активно помагат в отглеждането на Лора и Джина. Така двете внучки растат с две баби, които са свързани не само чрез семейството, но и с дългогодишно приятелство.

Източник: hotarena.net