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Меди залюби танцьорката Ивет Иванова след Десита
  Тема: Известни личности

Меди залюби танцьорката Ивет Иванова след Десита

14 Октомври, 2026 10:39 1 712 25

  • меди-
  • ивет иванова-
  • десита-
  • попфолк-
  • любовни слухове

Снимки от едни и същи места и общи появи в социалните мрежи засилиха слуховете

Меди залюби танцьорката Ивет Иванова след Десита - 1
Снимка: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меди е свързван с танцьорката и инфлуенсърка Ивет Иванова след края на връзката му с певицата Десита. Коментарите започнаха, след като двамата публикуваха кадри от едни и същи места, а наблюдателни почитатели откриха и други сходства в снимките им.

Ивет Иванова вече е позната на почитателите на Меди. През ноември миналата година тя участва във видеоклипа към песента му „Празно сърце“, в който играе ролята на неговата любима. По това време певецът все още беше свързван с Десита.

Иванова преподава спортни танци на деца в собствена школа в Хасково. Тя има над 18 хиляди последователи в TikTok, а сред публикуваните от нея видеа често има изпълнения на песни на Меди.

@ivetivanova #fyp ♬ оригинален звук - Medi

Снимки от едни и същи места

Повод за новата вълна от коментари са кадри, публикувани в социалните мрежи. На една от снимките Меди позира пред огледало в баня, а по-късно Ивет Иванова споделя кадър от същото място.

Танцьорката е публикувала и снимки пред огледало в дома на певеца. Според наблюдателите на публикациите там преди често се е снимала и Десита. Коментари предизвикали още общите заведения, които Меди и Ивет посещават, както и кадър, на който се вижда чантата на изпълнителя.

Рожденият ден на Иванова, отбелязан в събота, също стана повод за предположения. Танцьорката е получила голям букет от червени рози. Според публикацията цветята и опаковката напомнят на букети, които Меди е подарявал на Десита.


Как приключи връзката с Десита

Меди и Десита прекратиха отношенията си през лятото. Връзката им стана публична, след като през август миналата година се появи видео, на което двамата се целуват. През април тази година те демонстрираха близост и сред публиката на „Като две капки вода“.

Краят на отношенията им се забеляза и в социалните мрежи. Двамата спряха да се следват, а Десита свали колието с буквата „М“. След раздялата певицата беше свързвана с бизнесмена Атанас Пелтеков, бивш годеник на „Мис България 2023“ Елизабет Кравец.

Съвпаденията в снимките и публичните появи са повод за слухове, но не доказват връзка между Меди и Ивет Иванова. До момента двамата не са обявили официално, че са двойка.

Източници: marica.bg, bgdnes.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    3 0 Отговор
    Хайде бе .
    Пфу...

    10:43 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Αлфа Bълкът

    5 1 Отговор
    Тоя все го мислех за син на Тони Стораро, дори че е оня дето се ожени, ама това му е псевдонима.

    10:45 14.10.2026

  • 5 ШЕФА

    11 1 Отговор
    За първи път ги чувам и виждам тези недоразумения на природата,но представете си коооолко са пр.сти щом си снимат обувките,храната,хотела и тн. Тези ще градят бъдещето на България !

    10:46 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чудещ се

    12 0 Отговор
    Всичко разбирам ама да се праскаш с дигани за дрешки и разходки не го разбирам. Ама тя си знае може и да го обича

    10:48 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 немо

    6 0 Отговор
    поредната джукеста кифла без мозък

    11:23 14.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Трол

    2 0 Отговор
    Ами хубаво е момичето, но сигурно ли е, че става дума за любов, а не за приятелство?

    11:28 14.10.2026

  • 20 евтаназия

    3 0 Отговор
    и за двете същества

    11:44 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Валентин ангелов

    2 0 Отговор
    Стига с човекоподобни.

    12:01 14.10.2026