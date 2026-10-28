Ана Пападопулу кри болка от трагедия, свързана с престъпление (ВИДЕО)

Ана Пападопулу разказа, че е преживяла лична трагедия, свързана с престъпление. Актрисата сподели това по време на гостуването си в предаването „На кафе“ по NOVA, но не разкри какво точно се е случило и кога е станало.

„Аз самата съм преживяла подобна трагедия. Човек понякога иска да забрави за болката и един такъв съдебен процес би го връщал много дълго в тази ситуация“, каза лаконично Пападопулу.

Тя подчерта, че преживяното я кара да разбира колко тежки могат да бъдат последиците за хората, засегнати от престъпление. Актрисата заяви още, че когато е извършено престъпление, виновните трябва да понесат отговорност.

В телевизионния разговор Пападопулу засегна и темата за професионалната психологическа помощ. Тя призна, че самата се е консултирала с психолог заради трудности, свързани с пубертета на децата ѝ.

„Не винаги можеш да отработиш проблемите в семейството с родителя си“, обясни актрисата. Според нея външният поглед на специалист може да помогне при напрежение и неразбирателство между родители и деца.

Ана Пападопулу призова посещението при психолог да не се приема като повод за срам или неудобство. По думите ѝ липсата на открит диалог и неспособността да се споделя болката с най-близките често задълбочават семейните конфликти.

Актрисата не даде допълнителни подробности за трагедията, която е преживяла. Публично известна остава единствено информацията, че тя свързва случая с извършено престъпление и с продължителната болка, която съдебните процедури могат да поддържат.