Новини
Любопитно »
Ана Пападопулу кри болка от трагедия, свързана с престъпление (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Ана Пападопулу кри болка от трагедия, свързана с престъпление (ВИДЕО)

28 Октомври, 2026 12:31 838 3

  • ана пападопулу-
  • на кафе-
  • психотерапия-
  • семейни конфликти

Актрисата не даде подробности за преживяното, но говори за болката от дългите съдебни процеси и нуждата от психологическа помощ

Ана Пападопулу кри болка от трагедия, свързана с престъпление (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ана Пападопулу разказа, че е преживяла лична трагедия, свързана с престъпление. Актрисата сподели това по време на гостуването си в предаването „На кафе“ по NOVA, но не разкри какво точно се е случило и кога е станало.

„Аз самата съм преживяла подобна трагедия. Човек понякога иска да забрави за болката и един такъв съдебен процес би го връщал много дълго в тази ситуация“, каза лаконично Пападопулу.

Тя подчерта, че преживяното я кара да разбира колко тежки могат да бъдат последиците за хората, засегнати от престъпление. Актрисата заяви още, че когато е извършено престъпление, виновните трябва да понесат отговорност.

В телевизионния разговор Пападопулу засегна и темата за професионалната психологическа помощ. Тя призна, че самата се е консултирала с психолог заради трудности, свързани с пубертета на децата ѝ.

„Не винаги можеш да отработиш проблемите в семейството с родителя си“, обясни актрисата. Според нея външният поглед на специалист може да помогне при напрежение и неразбирателство между родители и деца.

Ана Пападопулу призова посещението при психолог да не се приема като повод за срам или неудобство. По думите ѝ липсата на открит диалог и неспособността да се споделя болката с най-близките често задълбочават семейните конфликти.

Актрисата не даде допълнителни подробности за трагедията, която е преживяла. Публично известна остава единствено информацията, че тя свързва случая с извършено престъпление и с продължителната болка, която съдебните процедури могат да поддържат.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 При

    4 1 Отговор
    Съвременните некадърни изнасилвачи, подгони я някой колкото да я подлъже, но докато я стигне и му клюмне...

    12:38 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хмм

    2 0 Отговор
    крила, крила и накрая разкрила в национална телевизия пред цялата страна

    13:18 28.10.2026