Късметлия от София спечели джакпота от над 5,7 млн. евро със залог от 41 евро

Два месеца и половина след приемането на еврото за официална валута в България станахме свидетели на още едно историческо събитие. 151-ият тото милионер на България вече е факт, съобщава btvnovinite.bg.

Вторият по големина джакпот в историята на Българския спортен тотализатор и първият до този момент в евро беше спечелен от играч от София.

Късметлийският фиш е пуснат в кв. „Младост 2“, а залогът е с абонамент за пет тиража (19, 20, 21, 22 и 23). Играчът е избрал пълно комбиниране със седем числа в първа област на фиша, а в останалите три области – по шест числа.

Общият залог е 41 евро, а щастливата комбинация, която го направи милионер, е 23, 24, 33, 36, 38, 42 и 48.

Така той печели една шестица на стойност 5 778 402.80 евро, както и шест петици за 13 018,80 евро. Общата сума, която добавя към банковата си сметка, възлиза на внушителните 5 791 421,60 евро.

Най-голямата сума, печелена досега в игрите на Спорт Тото, остава джакпотът от 31-вия тираж през 2022 г., спечелен от един участник на стойност 11 715 401 лв. През 2025 г. в тираж №23 отново беше отбелязан впечатляващ успех, когато участник спечели 11 304 948,90 лв.

Към края на 2025 г. България вече официално имаше 150 тотомилионери в историята на Българския спортен тотализатор. Късметлийският фиш на 150-ия тотомилионер беше пуснат на 30 ноември 2025 г. в Пазарджик.

Само през 2025 г. броят на милионерите се бе увеличил значително, като в началото на годината те бяха 140.

149-ият милионер спечели джакпота на 2 октомври 2025 г., 148-ият – на 11 септември 2025 г. Това се случи само четири дни след предходния голям удар – на 7 септември.

146-ият тотомилионер бе късметлия от Бургас, който спечели над 3,6 млн. лв. на 18 август 2025 г.

Първият милионер в историята на тотото е от Русе – той печели 1 милион лева през далечната 1991 г. Късметлията е инж. Руси Данев от Русе. Той споделя в интервюта години по-късно, че парите не са му донесли очакваното щастие, тъй като инфлацията в началото на 90-те бързо „изяла“ голяма част от стойността им.

Първият тираж на Българския спортен тотализатор е проведен на 12 май 1957 г. Любопитното е, че тогава играта е била само една – „Спорт тото 1“ (прогнози за футболни мачове). Играта „6 от 49“, която днес е най-популярна, се появява едва година по-късно - на 21 септември 1958 г.

В началото печалбите са били далеч от милионите. Първата голяма печалба в историята е била 10 000 лева – сума, с която тогава е можело да се купи апартамент или чисто нова кола.

До 70-те години на миналия век всичко се е правело на ръка. Служителите в тотализатора буквално са преглеждали милиони фишове един по един, за да открият печелившите комбинации.

„Златният“ инж. Росен Русимов - той е един от най-известните тотомилионери. През 2012 г. перничанинът спечели 9,5 милиона лева. Интересното при него беше, че не се скри от камерите, а почерпи целия град и дори плати сметките за ток на местната църква.

Най-големият джакпот в историята е поставен през юни 2024 г., когато късметлия от Кермен спечели колосалните 12 211 411 лева с фиш за едва 1,60 лв.