Късметлия от София спечели джакпота от над 5,7 млн. евро със залог от 41 евро

20 Март, 2026 08:29 958 17

Късметлийският фиш е пуснат в кв. „Младост 2“

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Два месеца и половина след приемането на еврото за официална валута в България станахме свидетели на още едно историческо събитие. 151-ият тото милионер на България вече е факт, съобщава btvnovinite.bg.

Вторият по големина джакпот в историята на Българския спортен тотализатор и първият до този момент в евро беше спечелен от играч от София.

Късметлийският фиш е пуснат в кв. „Младост 2“, а залогът е с абонамент за пет тиража (19, 20, 21, 22 и 23). Играчът е избрал пълно комбиниране със седем числа в първа област на фиша, а в останалите три области – по шест числа.

Общият залог е 41 евро, а щастливата комбинация, която го направи милионер, е 23, 24, 33, 36, 38, 42 и 48.

Така той печели една шестица на стойност 5 778 402.80 евро, както и шест петици за 13 018,80 евро. Общата сума, която добавя към банковата си сметка, възлиза на внушителните 5 791 421,60 евро.

Най-голямата сума, печелена досега в игрите на Спорт Тото, остава джакпотът от 31-вия тираж през 2022 г., спечелен от един участник на стойност 11 715 401 лв. През 2025 г. в тираж №23 отново беше отбелязан впечатляващ успех, когато участник спечели 11 304 948,90 лв.

Към края на 2025 г. България вече официално имаше 150 тотомилионери в историята на Българския спортен тотализатор. Късметлийският фиш на 150-ия тотомилионер беше пуснат на 30 ноември 2025 г. в Пазарджик.

Само през 2025 г. броят на милионерите се бе увеличил значително, като в началото на годината те бяха 140.

149-ият милионер спечели джакпота на 2 октомври 2025 г., 148-ият – на 11 септември 2025 г. Това се случи само четири дни след предходния голям удар – на 7 септември.

146-ият тотомилионер бе късметлия от Бургас, който спечели над 3,6 млн. лв. на 18 август 2025 г.

Първият милионер в историята на тотото е от Русе – той печели 1 милион лева през далечната 1991 г. Късметлията е инж. Руси Данев от Русе. Той споделя в интервюта години по-късно, че парите не са му донесли очакваното щастие, тъй като инфлацията в началото на 90-те бързо „изяла“ голяма част от стойността им.

Първият тираж на Българския спортен тотализатор е проведен на 12 май 1957 г. Любопитното е, че тогава играта е била само една – „Спорт тото 1“ (прогнози за футболни мачове). Играта „6 от 49“, която днес е най-популярна, се появява едва година по-късно - на 21 септември 1958 г.

В началото печалбите са били далеч от милионите. Първата голяма печалба в историята е била 10 000 лева – сума, с която тогава е можело да се купи апартамент или чисто нова кола.

До 70-те години на миналия век всичко се е правело на ръка. Служителите в тотализатора буквално са преглеждали милиони фишове един по един, за да открият печелившите комбинации.

„Златният“ инж. Росен Русимов - той е един от най-известните тотомилионери. През 2012 г. перничанинът спечели 9,5 милиона лева. Интересното при него беше, че не се скри от камерите, а почерпи целия град и дори плати сметките за ток на местната църква.

Най-големият джакпот в историята е поставен през юни 2024 г., когато късметлия от Кермен спечели колосалните 12 211 411 лева с фиш за едва 1,60 лв.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Директора👨‍✈️

    5 0 Отговор
    Берекет и здраве. 😊

    Коментиран от #4

    08:32 20.03.2026

  • 2 Пенчо

    9 1 Отговор
    Фамилията на късметлията Пеевски ли е

    08:32 20.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    11 0 Отговор
    още един легитимен бизнесмен изпра парите си

    08:33 20.03.2026

  • 4 1488

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    берекет е турска дума
    много я ползват по бтв

    08:33 20.03.2026

  • 5 Да, ама

    8 0 Отговор
    Този дали ще си види парите докато е жив ?! Защото тотото започна да върти мутренски номера,! Крайно време е да ги осъди някой! Уважаеми късметлия, ако четеш, знаи че според закона всички пари трябва да ти бъдат изплатени на куп, и не дължиш никакви данни върху печалбата, с която лъжа биха опитали да те изнудят, за да подпишеш съгласие за 20 години!!! Най добре отиди с адвокат!!!

    08:34 20.03.2026

  • 6 да, бе, верваме,

    4 1 Отговор
    верваме!

    Кажете му името, покажете му снимката!

    08:36 20.03.2026

  • 7 Точно

    8 1 Отговор
    Точно преди избори винаги пада джакпота, за изборите са готови парите...

    08:38 20.03.2026

  • 8 верваме

    5 0 Отговор
    Пеевски ще кешира чек за 10 млн да има кеш за махалите преди изборите :) пак като не са изтеглили числото 50 бива

    08:38 20.03.2026

  • 9 Баш Хайдутин и действащ комунист

    4 0 Отговор
    Честит рамазан байрам

    08:38 20.03.2026

  • 10 Избори

    7 0 Отговор
    Късметлия от София спечели джакпота от над 5,7 млн. евро със залог от 41 евро, но не знае за коя партия ги е спечелил?

    08:39 20.03.2026

  • 11 Сийка

    5 0 Отговор
    Не разбрахте ли, че джакпот НЯМА! Имаш шестица, отиваш в Тотото и там ти обясняват, че всъщност обещаното ЛИПСВА! Започват да ти дават по 20-30К евра на месец в продължение на 14 години. Плащанията са от текущите приходи. Натрупаният " джакпот" е изчезнал някъде.
    Затова моите познати играят по интернет в Австрия.

    08:51 20.03.2026

  • 12 браво

    5 0 Отговор
    Някой успя да изпере близо 6 милиона евро. Пералнята работи безотказно, прането излиза чисто и ароматно, без никакви остатъци от мирис на корупция. Кой е той няма да научим, в интерес на сигурността му.

    08:52 20.03.2026

  • 13 Шменти капели

    4 0 Отговор
    Преди избори стават чудеса...Алилуя...
    Блажени са вярващите!

    08:52 20.03.2026

  • 14 колко пр...т трябва да си

    5 0 Отговор
    да мислиш, че това е реална игра и късмет. Още от времето на майката на ПЕЕВ... на определено време се дват едни милиони на наши момчета от балъците играещи тото!

    09:02 20.03.2026

  • 15 Джакпот с главно Дъ

    4 0 Отговор
    Кой ли е този мистериозен късметлия с 41 евро залог?

    09:04 20.03.2026

  • 16 ИнтересТно

    2 0 Отговор
    И първо, и второ теглене бе с едни и същи числа, добре че нямаше трето теглене, че щяхме да чудим и марсианците

    09:15 20.03.2026

  • 17 Отдавна

    0 0 Отговор
    Не плащам данъка на глупците

    09:23 20.03.2026