Джакпотът в Powerball достигна 793 млн. долара

Джакпотът в американската лотария „Пауърбол“ достигна приблизително 793 млн. долара, след като в последното теглене не беше намерен билет, познал и шестте печеливши числа. Следващият шанс за голямата награда е в понеделник вечерта, 2 ноември.

В тегленето в събота, 31 октомври, бяха изтеглени числата 2, 4, 18, 50 и 56, а числото „Пауърбол“ беше 20. Нито един участник не е уцелил пълната комбинация, заради което сумата се прехвърля към следващото теглене.

Еднократната сума е близо 340 млн. долара

Обявеният джакпот от 793 млн. долара е стойността на наградата при изплащане на годишни вноски. Победителят може да избере и еднократно плащане, което е оценено на около 339,9 млн. долара преди данъци. Данните са публикувани от Powerball и са цитирани от NOVA.

При федерален данък от 24% еднократната сума би намаляла приблизително до 258 млн. долара. Крайната стойност може да бъде по-ниска, ако се приложат и щатски или местни данъци.

Шансът е приблизително едно към 292 милиона

„Джакпотът нараства, докато не бъде спечелен“, посочва Powerball в информацията за играта.

За да бъде спечелен джакпотът, участникът трябва да познае петте бели топки и отделното число „Пауърбол“. Вероятността за това е приблизително едно към 292 милиона.

Тегленето е насрочено за 22:59 часа източноамериканско време в понеделник. Ако отново няма печеливш билет, наградата ще бъде увеличена за следващия тираж.

Източници: vesti.bg, nova.bg