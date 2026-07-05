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Дебора Михайлова спря да крие новия мъж в живота си (СНИМКИ)

Дебора Михайлова спря да крие новия мъж в живота си (СНИМКИ)

5 Юли, 2026 17:27 1 120 19

  • дебора михайлова-
  • стара загора-
  • макетно ножче-
  • нов мъж-
  • ново гадже

Младата жена от Стара Загора най-накрая разкри кой я радва от известно време насам

Дебора Михайлова спря да крие новия мъж в живота си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След като дълго време отказваше да покаже в кого е влюбена Дебора Михайлова направи важна крачка. Младата жена от Стара Загора, станала печално известна заради жестоко нападение с макетно ножче от бившия ѝ приятел, за първи път показа лицето на новия мъж до себе си.

В профила си в социалните мрежи Дебора публикува обща снимка със Сребрин Стоянов, слагайки край на любопитството около новата си връзка.

Досега тя неведнъж е споделяла кадри с него, но винаги е избягвала да показва лицето му, пише Шоу Блиц.

Появата на общата снимка идва само седмици след като последователи започнаха да се питат дали Дебора не очаква дете. Причината бяха снимки, публикувани през юни, на които се виждаше леко оформено коремче, а ръката на любимия ѝ беше нежно поставена върху него. Самата тя обаче не коментира появилите се предположения.

След тежките изпитания, през които премина през последните две години, Дебора постепенно връща щастието и спокойствието в живота си, а новият човек до нея определено е голяма част от това, споделя и самата тя.

Общият кадър бързо привлече вниманието на последователите ѝ, които ѝ пожелаха здраве, спокойствие и щастие след преживения кошмар


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Корва

    8 2 Отговор
    .цъ цък цък.

    17:31 05.07.2026

  • 4 анонимен

    17 2 Отговор
    Намерила е нов сводник,който да я пласира на пазара.

    17:31 05.07.2026

  • 5 Ялчин

    1 5 Отговор
    Успех и само напред!

    17:32 05.07.2026

  • 6 да вземе малко да заслабне, че е тлъста

    3 3 Отговор
    Еми хорва, какво повече?

    17:36 05.07.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 0 Отговор
    ААА добре ,че пише с кво е известна . Че се чудех коя е .

    17:37 05.07.2026

  • 8 Хайл

    6 0 Отговор
    И с кво друго е известна и популярна .

    17:38 05.07.2026

  • 9 ☢️☢️☢️☢️

    3 0 Отговор
    Добре . И забравям за това .

    17:39 05.07.2026

  • 10 ТАЯ И ШЕВ НЯМА НИИИИКЪДЕ

    0 1 Отговор
    ТО КОТКА КЪТ ТА ОДРАСКА ОСТАА БЕЛЕГ......ТА СГАНКА ПАРИ Е САКАЛА...

    17:43 05.07.2026

  • 11 Фйкгф

    2 0 Отговор
    Стокхолмски синдром

    17:46 05.07.2026

  • 12 Танк

    7 12 Отговор
    Момичето пострада а тука само тЪппи селЯцци коментират неадекватно …. На вас ако се случи ?!? А изззроди нещастнни ?!?

    Коментиран от #18

    17:47 05.07.2026

  • 13 Без име

    4 1 Отговор
    Свекървата доволна ли е, че някой й хареса талибана?

    17:49 05.07.2026

  • 14 Пич

    5 1 Отговор
    Да ме прощавате, че не съм в час, но и аз незнам всичко! Кой са дебелака и мазната?!

    17:53 05.07.2026

  • 15 Мамуд хлебаря

    2 0 Отговор
    Заралийско сигaнче от кв. Лозенец.

    17:55 05.07.2026

  • 16 спря да крие новия мъж в живота си

    1 0 Отговор
    пък ти елке ни го покажи новия мъж в живота си

    18:00 05.07.2026

  • 17 И тоя фурфор

    1 0 Отговор
    Стана медицна звезда!
    Също като Вяра, Надежда и Любов.
    Ега ти пропадналата журналистика!

    18:10 05.07.2026

  • 18 ван мaaмy

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Танк":

    Ама, покрай тия страдания, и бая тунинг си направи. Някак си, не е много уважателно.

    18:10 05.07.2026

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Новият мъж е Иван Тренев 😎🤣👍

    18:21 05.07.2026