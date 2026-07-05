Дебора Михайлова спря да крие новия мъж в живота си (СНИМКИ)

След като дълго време отказваше да покаже в кого е влюбена Дебора Михайлова направи важна крачка. Младата жена от Стара Загора, станала печално известна заради жестоко нападение с макетно ножче от бившия ѝ приятел, за първи път показа лицето на новия мъж до себе си.
В профила си в социалните мрежи Дебора публикува обща снимка със Сребрин Стоянов, слагайки край на любопитството около новата си връзка.
Досега тя неведнъж е споделяла кадри с него, но винаги е избягвала да показва лицето му, пише Шоу Блиц.
Появата на общата снимка идва само седмици след като последователи започнаха да се питат дали Дебора не очаква дете. Причината бяха снимки, публикувани през юни, на които се виждаше леко оформено коремче, а ръката на любимия ѝ беше нежно поставена върху него. Самата тя обаче не коментира появилите се предположения.
След тежките изпитания, през които премина през последните две години, Дебора постепенно връща щастието и спокойствието в живота си, а новият човек до нея определено е голяма част от това, споделя и самата тя.
Общият кадър бързо привлече вниманието на последователите ѝ, които ѝ пожелаха здраве, спокойствие и щастие след преживения кошмар
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Корва
17:31 05.07.2026
4 анонимен
17:31 05.07.2026
5 Ялчин
17:32 05.07.2026
6 да вземе малко да заслабне, че е тлъста
17:36 05.07.2026
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
17:37 05.07.2026
8 Хайл
17:38 05.07.2026
9 ☢️☢️☢️☢️
17:39 05.07.2026
10 ТАЯ И ШЕВ НЯМА НИИИИКЪДЕ
17:43 05.07.2026
11 Фйкгф
17:46 05.07.2026
12 Танк
Коментиран от #18
17:47 05.07.2026
13 Без име
17:49 05.07.2026
14 Пич
17:53 05.07.2026
15 Мамуд хлебаря
17:55 05.07.2026
16 спря да крие новия мъж в живота си
18:00 05.07.2026
17 И тоя фурфор
Също като Вяра, Надежда и Любов.
Ега ти пропадналата журналистика!
18:10 05.07.2026
18 ван мaaмy
До коментар #12 от "Танк":Ама, покрай тия страдания, и бая тунинг си направи. Някак си, не е много уважателно.
18:10 05.07.2026
19 Mими Кучева🐕🦺
18:21 05.07.2026