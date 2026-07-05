Дебора Михайлова спря да крие новия мъж в живота си (СНИМКИ)

След като дълго време отказваше да покаже в кого е влюбена Дебора Михайлова направи важна крачка. Младата жена от Стара Загора, станала печално известна заради жестоко нападение с макетно ножче от бившия ѝ приятел, за първи път показа лицето на новия мъж до себе си.

В профила си в социалните мрежи Дебора публикува обща снимка със Сребрин Стоянов, слагайки край на любопитството около новата си връзка.

Досега тя неведнъж е споделяла кадри с него, но винаги е избягвала да показва лицето му, пише Шоу Блиц.

Появата на общата снимка идва само седмици след като последователи започнаха да се питат дали Дебора не очаква дете. Причината бяха снимки, публикувани през юни, на които се виждаше леко оформено коремче, а ръката на любимия ѝ беше нежно поставена върху него. Самата тя обаче не коментира появилите се предположения.

След тежките изпитания, през които премина през последните две години, Дебора постепенно връща щастието и спокойствието в живота си, а новият човек до нея определено е голяма част от това, споделя и самата тя.

Общият кадър бързо привлече вниманието на последователите ѝ, които ѝ пожелаха здраве, спокойствие и щастие след преживения кошмар