Крис Слейд на 80: барабаните зад „Thunderstruck“

Когато AC/DC записват „Thunderstruck“, зад барабаните е Крис Слейд – музикантът, който на 30 октомври 2026 г. навършва 80 години. Роден е през 1946 г. в Понтиприд, Уелс, а кариерата му започва още като тийнейджър в групата на Том Джоунс. Слейд участва в записите на „It's Not Unusual“ – песента, превърнала уелския певец в международна звезда.

Пътят му преминава през няколко различни лица на популярната музика. Между 1971 и 1978 г. той е барабанист на Manfred Mann's Earth Band и свири в песни като „Blinded by the Light“, „Davy's on the Road Again“ и „Joybringer“. По-късно работи с The Firm, Гари Мур, Дейвид Гилмор, Uriah Heep и Asia. Разнообразието от стилове става една от отличителните черти на кариерата му – от соул и поп до хардрок и прогресив рок.

Пет години с AC/DC и албумът „The Razors Edge“

Слейд се присъединява към AC/DC през 1989 г., след като преди това свири с Гари Мур. С групата записва албума „The Razors Edge“, издаден през 1990 г., в който е „Thunderstruck“. Участва и в концертното видео „Live at Donington“, заснето по време на голямото турне на AC/DC. Периодът му в групата продължава до 1994 г., когато Фил Ръд се завръща в състава.

Раздялата не слага край на връзката му с AC/DC. През 2015 г. Слейд отново заема мястото зад барабаните, след като правните проблеми на Ръд го изваждат от състава. Той участва в турнето „Rock or Bust“ през 2015 и 2016 г., включително в концертите, последвали промяната на вокалиста Брайън Джонсън.

„Ще свиря рок, докато падна“

Слейд не определя кариерата си единствено чрез AC/DC. В интервю за Rolling Stone той разказва за първите си стъпки, за работата с Том Джоунс и за годините с едни от най-известните рок групи. На въпрос дали мисли за пенсиониране, отговорът му е категоричен:

„Ще свиря рок, докато падна.“

Музикантът уточнява, че би спрял, ако вече не може да изпълнява музиката на необходимото ниво. Тази позиция обяснява и активността му след AC/DC. С The Chris Slade Timeline той продължава да представя концертна програма, в която присъстват както авторски композиции, така и песни от различните етапи на кариерата му. През 2024 г. групата издава двойния албум „Timescape“, съчетаващ оригинален материал и концертни версии.

Крис Слейд остава свързан с няколко различни поколения слушатели: с поп успехите на Том Джоунс, с радиохитовете на Manfred Mann's Earth Band и с мощния концертен звук на AC/DC. На 80 години неговото име продължава да се разпознава най-вече по начина, по който барабаните му превръщат рок песните в събитие.

Източници: au.rollingstone.com, blabbermouth.net, allmusic.com