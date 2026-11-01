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Иън Гилън е в болница, Deep Purple отложиха два концерта
  Тема: Известни личности

Иън Гилън е в болница, Deep Purple отложиха два концерта

1 Ноември, 2026 06:22 502 0

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Вокалистът на групата е хоспитализиран заради спешен здравословен проблем, отложени са концертите в Лайпциг и Хамбург, а билетите ще важат за новите дати

Иън Гилън е в болница, Deep Purple отложиха два концерта - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вокалистът на Deep Purple Иън Гилън е хоспитализиран заради спешен здравословен проблем. Заради състоянието му групата отложи два концерта в Германия – в Лайпциг и Хамбург.

Шоуто в QI Arena в Лайпциг е било планирано за 31 октомври, а концертът в Sporthalle в Хамбург – за 1 ноември. Съобщението е направено в кратък срок, малко преди насрочените изяви.

Билетите ще важат за новите дати

„Причината е спешен здравословен проблем при Иън Гилън, поради който той в момента е настанен в болница“, заявиха от Deep Purple.

Групата посочи, че разбира разочарованието на феновете и споделя съжалението им заради отменените концерти. Deep Purple и екипът му работят по намирането на подходящи нови дати за двете изяви.

Всички вече закупени билети ще важат за концертите, когато бъдат насрочени новите дати. Допълнителни подробности за здравословното състояние на Иън Гилън не са обявени.

Източници: plovdiv24.bg, t-online.de


Германия
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