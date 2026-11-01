Шеф Ангелов се включи в ново кулинарно предаване

Розов бургер и шоколадов лава кейк с течен център приготвиха Изабел Овчарова – Изи, и победителят от петия сезон на „Hell’s Kitchen“ Станислав Иванов. Срещата им е част от предаването „Спомени с вкус“, което Изи води по NOVA.
Менюто е вдъхновено от любимия цвят на водещата. По време на готвенето Станислав разкри каква съставка използва, за да постигне характерния розов цвят на ястията. Двамата трябваше да приготвят както сочния бургер, така и десерта с течен център.
Рецепти от баба и спомени от детството
Кулинарната среща не беше само демонстрация на рецепти. Станислав показа на Изи няколко трика, които е научил от баба си. Сред тях е и начинът да се реже лук без сълзи.
Разговорът го върна към спомени от детството, а специална изненада от важен за него човек добави личен момент към епизода. Станислав разказа и за любовта от пръв поглед със своята половинка, както и за романтичните жестове, с които я е изненадвал.
Лично послание от шеф Ангелов
Преди розовият лава кейк да бъде готов, в предаването се появи шеф Ангелов. Той отправи лично послание към своя шампион от „Hell’s Kitchen“ и постави нова задача пред Станислав и Изи.
Източници: darik.bg, nova.bg
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1 Мишо
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