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Шеф Ангелов се включи в ново кулинарно предаване
  Тема: Известни личности

Шеф Ангелов се включи в ново кулинарно предаване

1 Ноември, 2026 07:34 1 007 8

  • шеф ангелов-
  • станислав иванов-
  • hell’s kitchen-
  • спомени с вкус-
  • изабел овчарова

Станислав Иванов и Изабел Овчарова приготвиха розов бургер и шоколадов лава кейк в „Спомени с вкус“

Шеф Ангелов се включи в ново кулинарно предаване - 1
Снимка: Nova
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Розов бургер и шоколадов лава кейк с течен център приготвиха Изабел Овчарова – Изи, и победителят от петия сезон на „Hell’s Kitchen“ Станислав Иванов. Срещата им е част от предаването „Спомени с вкус“, което Изи води по NOVA.

Менюто е вдъхновено от любимия цвят на водещата. По време на готвенето Станислав разкри каква съставка използва, за да постигне характерния розов цвят на ястията. Двамата трябваше да приготвят както сочния бургер, така и десерта с течен център.

Рецепти от баба и спомени от детството

Кулинарната среща не беше само демонстрация на рецепти. Станислав показа на Изи няколко трика, които е научил от баба си. Сред тях е и начинът да се реже лук без сълзи.

Разговорът го върна към спомени от детството, а специална изненада от важен за него човек добави личен момент към епизода. Станислав разказа и за любовта от пръв поглед със своята половинка, както и за романтичните жестове, с които я е изненадвал.

Лично послание от шеф Ангелов

Преди розовият лава кейк да бъде готов, в предаването се появи шеф Ангелов. Той отправи лично послание към своя шампион от „Hell’s Kitchen“ и постави нова задача пред Станислав и Изи.

Източници: darik.bg, nova.bg


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  • 1 Мишо

    6 0 Отговор
    Майни го тоя дърдорко. Отидете на топлата витрина където пише "така готвя за семейството си" и ще се уплашите.

    07:42 01.11.2026

  • 2 Фактура

    5 0 Отговор
    Не става

    07:56 01.11.2026

  • 3 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    И ТОЗИ СЕ ВЗЕ МНОГО НА СЕРИОЗНО! А КОЛКО СКЪПИ ПРОДУКТИ СЪСИПА, НЕ Е ИСТИНА

    08:10 01.11.2026

  • 4 Родина

    5 0 Отговор
    Този няма никакво уважение към храната .
    Изхвърлиха повече храна отколкото сготвиха
    пишман готвач .

    08:14 01.11.2026

  • 5 зафир7685

    5 0 Отговор
    Постоянна тъпотия с тези глупави риалити! Сякаш живеем, за да яден! Яко тъпо! Консуматори!

    08:19 01.11.2026

  • 6 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Ей,повръща ни се вече от тоя комплексар .

    08:21 01.11.2026

  • 7 Варна

    3 0 Отговор
    Тоя Черпак само ако може да осъзнае колко е изкуствен,нагъл и некадърен ще се удави в супата .

    08:24 01.11.2026

  • 8 Пенчо

    0 0 Отговор
    Аман от фатмаци в кухнята!

    08:47 01.11.2026