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Победителят в "Hell's Kitchen" Станислав се обясни в любов на новото гадже (СНИМКИ)

Победителят в "Hell's Kitchen" Станислав се обясни в любов на новото гадже (СНИМКИ)

2 Юли, 2026 16:31 1 283 3

  • станислав иванов-
  • кулинар-
  • хелс китчън-
  • готвач-
  • ново гадже-
  • моника димова

Хубавицата е инфлуенсър и гримьор

Победителят в "Hell's Kitchen" Станислав се обясни в любов на новото гадже (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Победителят в "Hell's Kitchen" Станислав Иванов вече не крие новата жена до себе си, а гордо я показва на последователите си. Майстор-сладкарят отправи романтично послание към звездната гримьорка Моника Димова по случай рождения ѝ ден, с което официално показа, че двамата са сериозно и щастливо влюбени.

„Няма залез, който да сияе повече от очите ти. Бъди щастлива, защото заслужаваш целия свят. Честит рожден ден на моята красота", написа Станислав към поредица от снимки от романтичната им почивка в Гърция.

На кадрите двамата позират прегърнати на фона на залеза, а рожденичката впечатлява с елегантна бяла рокля. От няколко дни влюбените се наслаждават на ваканция в южната ни съседка, далеч от ежедневните ангажименти.

Новата любов на сладкаря идва само няколко месеца след като той и вече бившата му съпруга Божидара обявиха, че се развеждат. Двамата гостуваха в „На кафе", където категорично опровергаха слуховете, че раздялата им е свързана с епизод на домашно насилие, след като в интернет се появиха неверни публикации за предполагаем арест на Станислав.

Тогава победителят в "Хелс китчън" призна, че липсата на комуникация и различия в целите са довели до края на брака им.

„Осъзнах, че работата не е най-важното. Трябва да има комуникация, а ние в последно време нямахме никаква", сподели той.

От своя страна Божидара обясни, че решението за раздяла е било взаимно и двамата ще запазят добрите си отношения.

Днес Станислав изглежда е намерил ново щастие до Моника Димова, а романтичното му признание ясно показва, че двамата вече не крият връзката си, пише Шоу Блиц.

Публикация, споделена от Stanislav Ivanov Hell’s Kitchen (@ophopcook)


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