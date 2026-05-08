Италианският възпитаник Галин завърши на 4-то място в Hell’s Kitchen

8 Май, 2026 08:56

Той не се справи с предизвикателството на станция “Месо и риба”, което доведе до редица проблеми и неговата елиминация.

Кадър: NOVA
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Специалистът по италианска кухня Галин Иванов отпадна от Hell’s Kitchen, завършвайки на четвърто място в кулинарното състезание. Той не се справи с предизвикателството на станция “Месо и риба”, което доведе до редица проблеми и неговата елиминация, пише nova.bg.

Отборите на звездните готвачи и Черните куртки продължиха своето участие в Кухнята на Ада с напрегната игра на късмета и създаването на нови авторски блюда. Най-добре се справи фотомоделът Нора Недкова, което ѝ донесе имунитет. Комплименти получиха още Денисиньо и Евгени Генчев, а оранжевата престилка остана за Славена Вътова. Тя получи възможност да се реабилитира, заставайки начело на отбора по време на вечерната резервация.

Трудности с комуникацията и темпото на работа доведоха до смяна между съперничките Славена и Нора. Носителката на имунитет успя да овладее ситуацията и да подсигури издаването на част от поръчките. Грешките на остриетата Събков и Галин обаче не позволиха успешния завършек на вечерята и костваха на италианския възпитаник място във финалите.

Той се присъедини към шампиона шеф Станислав Иванов за ексклузивно интервю в подкастa “Кухнята след Ада”, където разкрива любопитни детайли за пътя на Галин от кастинг битките до четвъртото място.

Следващата седмица предстоят финалите в Hell’s Kitchen. Кои участници ще продължат към големия финал, гледайте във вторник, 12 май, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell's Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Въй

    5 0 Отговор
    Фотомоделката Нора Недкова търчи и крещи,като екстратерестриълна в кухнята,което не е нормално!

    09:00 08.05.2026

  • 2 гост

    8 0 Отговор
    Подготвя се почвата Недоразумението Недкова да остане на финала,стане ли това.никога няма да го гледам повече това нагласено риалити...

    09:12 08.05.2026

  • 3 гост

    3 0 Отговор
    Защо мамуната е още в предаването?Чакат я на Дубай ...

    10:10 08.05.2026