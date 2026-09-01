Андреа пристигнала пияна на участие (СНИМКИ)

Поп-фолк певицата Андреа се оказа в центъра на нови твърдения за поведението ѝ по време на участие в столичния Студентски град. По информация на blife.bg, разпространена чрез разказ на Весо Фена, който редовно следва известните за автографи и снимки, изпълнителката е пристигнала за изявата си във видимо неадекватно състояние и с бутилка бира в ръка.
Според същия източник това не е първи подобен случай през последните дни. Твърди се, че при предишно участие Андреа не е успяла да излезе на сцената и се е наложило певиците Данна и Биляниш да я заместят. Разпространяват се и твърдения, че Андреа е реагирала остро към почитатели, поискали снимка с нея, като ги е заплашила с повикване на полиция.
Към момента тези версии не са независимо потвърдени, а публична позиция на Андреа по конкретните обвинения няма. Официални и билетни платформи действително показват обявено участие на певицата в Club Illuzion в Студентски град на 31 август, но не съдържат информация за инцидент по време на вечерта.
През последните месеци името на Андреа и друг път беше свързвано със слухове около професионалните ѝ ангажименти. През юни певицата публично отхвърли част от появилите се информации, че е посегнала на живота си като „измислици“ и обясни по-ограничения си график с подготовката на нова музика, включително проекти с Борис Дали, Tzanca Uraganu и сръбския музикант Dejan Kostic.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тази па каква певица можже да е?
17:04 01.09.2026
2 Лопата Орешник
17:04 01.09.2026
3 Тука
17:05 01.09.2026
4 Бачо е баччо
Да ,ама надали с такава надуваема с ВЪЗДУХ...дръта,използвана,куха надуваема руса кукла...
Дори моят Янко ще се скрие...не от страх от ,,боксьора" ами от...срам...
17:11 01.09.2026
5 Коста
Коментиран от #8
17:15 01.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Жиголо
17:18 01.09.2026
8 костя
До коментар #5 от "Коста":ке паднеш на лостя
17:24 01.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Какво значение
17:28 01.09.2026
11 Коди
17:29 01.09.2026
12 НИЩО МУ НЯМА
ТО ИМА КИНО КАДРИ
КАК НИКИ СИКС И ТОМИ ЛИЙ
СИ ПOPKAT ВИСКИ НА КОНЦЕРТ👍
17:33 01.09.2026
13 Бисер
17:41 01.09.2026