Андреа пристигнала пияна на участие (СНИМКИ)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Вътрешното усещане ще Ви подскаже кога е време да действате и кога е по-разумно да изчакате. Сутринта може да бъде по-динамична, но след обяд ще имате нужда от повече устойчивост и предвидимост. Практичен разговор ще помогне да превърнете идея или намерение в нещо конкретно. Ако привечер се появят силни емоции, не позволявайте те да определят окончателното Ви решение. Първият ден на септември ще завърши най-добре, ако си оставите пространство да осмислите следващата си стъпка.

Водолей (21.01 - 19.02) Различният поглед към познат проблем ще Ви помогне да разберете какво всъщност трябва да бъде променено. До обяд ще имате възможност да приключите с нещо старо, преди вниманието Ви да се насочи към по-практични задачи. Неочаквано развитие може да Ви накара да преразгледате предварително решение. Вместо да се противопоставяте, потърсете каква възможност се крие зад промяната. В края на деня ще виждате много по-ясно кое заслужава да продължи с Вас през новия месец.

Козирог (23.12 - 20.01) Това, което сте изграждали постепенно, ще Ви даде стабилна основа за следващата стъпка. Въпреки това не се претоварвайте с отговорности само защото знаете, че можете да ги понесете. Разговор по практичен въпрос ще помогне да уточните важни подробности и да избегнете бъдещи усложнения. Привечер може да се появи ситуация, която изисква твърдост, но не и непреклонност. Ще постигнете повече, ако запазите контрол над собствената си реакция, вместо над действията на другите.

Стрелец (23.11 - 22.12) По-голямата цел ще изглежда напълно постижима, когато я разделите на няколко реалистични стъпки. Оптимизмът Ви ще бъде подкрепен от усещането, че положените усилия могат да дадат траен резултат. Добре обмислен разговор ще Ви помогне да придвижите напред професионален или личен план. Следобедът изисква повече практичност и по-малко импровизация. Вечерта не настоявайте за незабавен отговор – някои решения имат нужда от време.

Скорпион (24.10 - 22.11) Ситуация, която изглежда напълно ясна сутринта, може да придобие различен смисъл с напредването на часовете. Наблюдавайте внимателно случващото се и не бързайте да показвате всичките си намерения. Следобедът ще Ви помогне да видите къде е необходима промяна и кое вече не може да продължава по стария начин. Привечер избягвайте борбата за контрол, особено в отношенията с близки хора. Спокойната позиция ще Ви даде много повече сила от острата реакция.

Везни (24.09 - 23.10) Отношенията с околните ще изискват фин баланс между добрия тон и ясните лични граници. Не е необходимо да правите компромис само за да избегнете временно напрежение. Следобедът ще Ви даде възможност да погледнете по-практично на въпрос, който досега сте разглеждали предимно емоционално. Ако някой се опита да Ви притисне към решение, дайте си необходимото време. Последните часове на деня са по-подходящи за преосмисляне, отколкото за крайни позиции.

Дева (24.08 - 23.09) Яснотата на мисълта ще бъде едно от най-силните Ви предимства в началото на новия месец. Ще намирате точните аргументи и лесно ще превръщате намеренията в конкретни стъпки. Подходящ момент е да подредите задачи, документи или планове, които изискват внимание към подробностите. Привечер не се опитвайте непременно да наложите своето решение, ако срещнете силна съпротива. Понякога малката корекция в посоката води до значително по-добър резултат.

Лъв (24.07 - 23.08) Амбициите Ви ще бъдат подкрепени от възможността да превърнете една по-голяма идея в реалистичен план. Не е необходимо да доказвате нищо с бързи резултати – устойчивото развитие ще бъде по-ценно. Следобедът може да постави финансов или практически въпрос на преден план. Ако срещнете съпротива, опитайте първо да разберете какво стои зад нея. Вечерните часове ще Ви помогнат да оцените по-трезво ресурсите, с които разполагате.

Рак (22.06 - 23.07) Натрупаното напрежение може да Ви направи по-нетърпеливи, особено когато чувствате, че някой забавя плановете Ви. Не се опитвайте да преодолявате всяко препятствие със сила – някои въпроси изискват по-постепенен подход. Добрата организация и ясното общуване ще Ви помогнат значително повече. Следобедът насочва вниманието към сигурността и към това, което реално можете да промените. В края на деня ще бъдете доволни, ако сте запазили енергията си за същественото.

Близнаци (22.05 - 21.06) Точните думи ще Ви помогнат да придвижите напред въпрос, който изисква както добра аргументация, така и конкретни действия. Ще мислите бързо, но същевременно ще умеете да отделяте полезното от излишното. Следобедът е подходящ да насочите вниманието си към финансови или практически задачи. Ако възникне напрежение, не влизайте в борба за надмощие. Към края на деня ще разберете много по-ясно къде си струва да влагате времето и силите си.

Телец (21.04 - 21.05) След обяд постепенно ще почувствате, че възвръщате обичайния си ритъм и увереност. Ще Ви бъде по-лесно да прецените кое заслужава усилията Ви и кое е време да оставите настрана. Един практичен разговор може да помогне за решаването на въпрос, който се е натрупвал от известно време. Привечер не позволявайте на чуждото настояване да Ви принуждава да действате против собствената си преценка. Завършете деня без излишна бързина и оставете важните решения да узреят.