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Андреа пристигнала пияна на участие (СНИМКИ)

Андреа пристигнала пияна на участие (СНИМКИ)

1 Септември, 2026 16:58 1 396 13

  • андреа-
  • певица-
  • поп фолк-
  • чалга-
  • участие-
  • алкохол-
  • пияна

В мрежата се появи снимка, на която певицата пристига с бутилка на скорошно участие

Андреа пристигнала пияна на участие (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп-фолк певицата Андреа се оказа в центъра на нови твърдения за поведението ѝ по време на участие в столичния Студентски град. По информация на blife.bg, разпространена чрез разказ на Весо Фена, който редовно следва известните за автографи и снимки, изпълнителката е пристигнала за изявата си във видимо неадекватно състояние и с бутилка бира в ръка.

Според същия източник това не е първи подобен случай през последните дни. Твърди се, че при предишно участие Андреа не е успяла да излезе на сцената и се е наложило певиците Данна и Биляниш да я заместят. Разпространяват се и твърдения, че Андреа е реагирала остро към почитатели, поискали снимка с нея, като ги е заплашила с повикване на полиция.

Към момента тези версии не са независимо потвърдени, а публична позиция на Андреа по конкретните обвинения няма. Официални и билетни платформи действително показват обявено участие на певицата в Club Illuzion в Студентски град на 31 август, но не съдържат информация за инцидент по време на вечерта.

През последните месеци името на Андреа и друг път беше свързвано със слухове около професионалните ѝ ангажименти. През юни певицата публично отхвърли част от появилите се информации, че е посегнала на живота си като „измислици“ и обясни по-ограничения си график с подготовката на нова музика, включително проекти с Борис Дали, Tzanca Uraganu и сръбския музикант Dejan Kostic.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тази па каква певица можже да е?

    9 0 Отговор
    защо сайта рекламира отрепки

    17:04 01.09.2026

  • 2 Лопата Орешник

    11 1 Отговор
    Да пристигнеш с бутилка и да пристигнеш пиян са тотално различни неща! Иначе да ти застане Андреа пияна, е чудесен повод за мръсна гавра!!

    17:04 01.09.2026

  • 3 Тука

    9 2 Отговор
    нещата са неспасяеми. Семейството и да вземе мерки,има специализирани заведения за такива личности. В противен случай тези нелепи ситуации ще стават все по-чести.

    17:05 01.09.2026

  • 4 Бачо е баччо

    9 1 Отговор
    Малеейй...дето се вика ,,пияна жена-щастлив креват"...
    Да ,ама надали с такава надуваема с ВЪЗДУХ...дръта,използвана,куха надуваема руса кукла...
    Дори моят Янко ще се скрие...не от страх от ,,боксьора" ами от...срам...

    17:11 01.09.2026

  • 5 Коста

    3 5 Отговор
    Само и единствено Андреа заслужаваше да спечели Евровизия. Има по европейско излъчване от селянката Дара!

    Коментиран от #8

    17:15 01.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жиголо

    5 0 Отговор
    Никога не се ходи пиян на участие, защото може да засече и да не ти стане.А това не е от значение за парите, колкото голям удар по реномето. А в тази работа реномето е всичко!

    17:18 01.09.2026

  • 8 костя

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коста":

    ке паднеш на лостя

    17:24 01.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Какво значение

    4 0 Отговор
    Така или иначе на подобно участие трезви няма . Иначе Андреа е смешна с фотошопа. Редактира се с 40 кг насилу. А на участия се тресе

    17:28 01.09.2026

  • 11 Коди

    5 0 Отговор
    Била е пияна, надрусана и яко наеbана. То, това нещо прилича на зле поддържан тpaвepc, така че...

    17:29 01.09.2026

  • 12 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор
    И КО ТОЛКОВА
    ТО ИМА КИНО КАДРИ
    КАК НИКИ СИКС И ТОМИ ЛИЙ
    СИ ПOPKAT ВИСКИ НА КОНЦЕРТ👍

    17:33 01.09.2026

  • 13 Бисер

    0 0 Отговор
    Тази жена има нужда от помощ,а не от подигравки!

    17:41 01.09.2026