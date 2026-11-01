Дженифър Лопес превръща тъгата в нова музика

Тишината у дома след заминаването на децата ѝ в колеж връща Дженифър Лопес в звукозаписното студио. Певицата подготвя новата песен „Proof of Love“, в която съчетава танцувален ритъм с размисъл за любовта, раздялата и болката, която остава след важните промени.

Лопес разказва пред Variety, че порастването на 18-годишните ѝ близнаци Еме и Макс е променило ежедневието ѝ. След като те заминават в колеж, тя отново насочва вниманието си към писането на музика.

„Тъгата е доказателство, че сме обичали истински“, казва Дженифър Лопес.

Тази идея е в основата на „Proof of Love“. Песента разглежда тъгата не само като разрушително преживяване, а и като знак за силата на връзката с човек, който вече не е част от ежедневието по същия начин. Въпреки емоционалната тема звученето е динамично и предназначено за танцуване.

Нова песен към албума „Love?“

„Proof of Love“ ще бъде включена като ново парче във виниловото преиздание на седмия студиен албум на Лопес „Love?“, издаден през 2011 г. За първото му издание на винил са подготвени три версии, а предварителните поръчки започнаха на 28 октомври.

Оригиналният албум включва хитове като „On the Floor“, „I’m Into You“ и „Papi“. Новото издание ще бъде пуснато през ноември и ще отбележи 15 години от първоначалната поява на „Love?“.

Певицата работи и по изцяло нов материал. Тя описва този период като особено продуктивен и определя част от композициите си като едни от най-силните в кариерата си. Новите песни запазват жизнерадостното темпо, с което е свързана музиката ѝ, но добавят и лек меланхоличен нюанс.

Концертен филм през ноември

Поредното музикално завръщане на Лопес ще бъде съпроводено и от телевизионна премиера. Концертният филм The JLo Show: Live in Las Vegas, заснет по време на концертната ѝ програма, ще бъде излъчен по CBS на 26 ноември. Филмът ще бъде достъпен и в Paramount+, като платформата ще предложи и разширена версия.

Така личната промяна в живота на Дженифър Лопес се превръща в отправна точка за нов музикален период, в който тъгата не е край, а материал за песен.

Източник: woman.bg