Питбул призна, че Дженифър Лопес го е възбудила на сцената (ВИДЕО)

Питбул разказа историята зад прочутата снимка с Дженифър Лопес от изпълнението им на „On the Floor“ на Американските музикални награди през 2011 г. Рапърът заяви, че певицата го е изненадала с движение, което не е направила по време на репетициите, а реакцията му е останала уловена от фотографите.

45-годишният изпълнител, чието истинско име е Армандо Кристиан Перес, се върна към случката по време на разговор с публиката на Billboard Latin Music Week в Маями на 21 октомври. За събитието и разказа му съобщи американското издание People.

Pitbull has admitted that he did have an erection while performing with Jennifer Lopez at the 2011 American Music Awards. https://t.co/HbFm8uTDWi — MR. POP (@MrPopOfficial) October 22, 2026

„За мен беше истинска благословия и чест да работя с Дженифър Лопес. Възхищавам се на всичко, което е постигнала, на начина, по който е започнала от нулата и е стигнала до върха, както и на успехите, които продължава да има“, каза Питбул.

След това той обясни защо снимката от сцената е станала толкова запомняща се.

„Има една снимка с мен и Дженифър от церемония по връчване на награди. По време на репетициите тя не направи едно определено движение, което после направи на самото шоу. И когато го направи, аз се "развълнувах". Така че вече разбирате тази снимка, ако се сещате за какво говоря“, пошегува се рапърът, който поясни как звездата се е отъркала в него.

Думите му предизвикаха смях сред публиката. На кадъра Лопес танцува плътно зад Питбул, докато двамата изпълняват „On the Floor“.

The moment Jennifer Lopez gave Pitbull an erection during their live performance at the 2011 American Music Awards 🍆🔥 https://t.co/Dw4ZmuLIaf — Viral Videos (@YepViralVideos) October 24, 2026

Разговорът се състоя на фона на нов интерес към песента „On the Floor“, която отново се споменава във връзка със сериала „Off Campus“. Песента е сред най-популярните общи проекти на Питбул и Дженифър Лопес.

Двамата са работили заедно и по „Dance Again“ и „Live It Up“. Въпреки закачливия спомен, Питбул насочи вниманието и към професионалното си уважение към Джей Ло, като подчерта дългогодишната ѝ кариера и успехите ѝ като певица и изпълнител.