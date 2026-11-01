Раду от "Игри на волята" говори за Пелипенко и игрите зад кулисите след отпадането си (ВИДЕО)

Раду говори за отпадането си от звездния турнир на „Игри на волята“ в новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка. Участникът коментира загубата в двойка с Пелипенко и връща разговора към решаващата битка срещу Мартин Кънев и Николета Кръстева.

Един от основните въпроси в разговора е дали Пелипенко е причината за отпадането на двамата. Раду прави равносметка на представянето им и говори за грешките, допуснати в битката. Той обсъжда и дали партньорството им е успяло да се превърне в истински отбор в хода на състезанието.

Разговорът извън Арената

В подкаста Раду коментира и отношенията между участниците извън състезателното поле. По думите му част от напрежението и договорките остават извън телевизионния екран, а задкулисните игри са повлияли на отношенията в звездния турнир.

Той се връща и към конфликта с Иван Рълев и Иванина Тодорова. Раду обяснява какво е предизвикало острата му реакция по време на битката и отговаря дали между него и Рълев има личен проблем. Иван Рълев е победителят в петия сезон на „Игри на волята“.

„Какво остана неизказано и как продължава напред?“

Това е въпросът, с който е представен епизодът, посветен не само на случилото се в турнира, но и на последствията след края на участието на Раду.

Животът след риалитито

Извън „Игри на волята“ Раду разказва за живота си в България, за корените си в Молдова и за тройното си гражданство. Той говори и за промяната в ежедневието си след участието в предаването.

Популярността се е отразила на бизнеса му и на отношенията му с хората, става ясно от разговора. Раду споделя как публичността е променила начина, по който към него се обръщат околните, както и част от професионалните му ангажименти.

В края на епизода участникът коментира осмия сезон на „Игри на волята“, посочва силните и слабите страни на състезателите и назовава своите фаворити за голямата победа. Подкастът „След Игрите“ е достъпен в платформите на NOVA, Vbox7 и YouTube.

Източници: dariknews.bg, nova.bg, vbox7.com