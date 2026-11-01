Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Раду от "Игри на волята" говори за Пелипенко и игрите зад кулисите след отпадането си (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Раду от "Игри на волята" говори за Пелипенко и игрите зад кулисите след отпадането си (ВИДЕО)

1 Ноември, 2026 15:07 1 141 4

  • раду-
  • пелипенко-
  • игри на волята-
  • иван рълев-
  • след игрите

Участникът от „Игри на волята“ коментира отпадането си, напрежението с Иван Рълев и отношенията между състезателите извън Арената

Раду от "Игри на волята" говори за Пелипенко и игрите зад кулисите след отпадането си (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Раду говори за отпадането си от звездния турнир на „Игри на волята“ в новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка. Участникът коментира загубата в двойка с Пелипенко и връща разговора към решаващата битка срещу Мартин Кънев и Николета Кръстева.

Един от основните въпроси в разговора е дали Пелипенко е причината за отпадането на двамата. Раду прави равносметка на представянето им и говори за грешките, допуснати в битката. Той обсъжда и дали партньорството им е успяло да се превърне в истински отбор в хода на състезанието.

Разговорът извън Арената

В подкаста Раду коментира и отношенията между участниците извън състезателното поле. По думите му част от напрежението и договорките остават извън телевизионния екран, а задкулисните игри са повлияли на отношенията в звездния турнир.

Той се връща и към конфликта с Иван Рълев и Иванина Тодорова. Раду обяснява какво е предизвикало острата му реакция по време на битката и отговаря дали между него и Рълев има личен проблем. Иван Рълев е победителят в петия сезон на „Игри на волята“.

„Какво остана неизказано и как продължава напред?“

Това е въпросът, с който е представен епизодът, посветен не само на случилото се в турнира, но и на последствията след края на участието на Раду.

Животът след риалитито

Извън „Игри на волята“ Раду разказва за живота си в България, за корените си в Молдова и за тройното си гражданство. Той говори и за промяната в ежедневието си след участието в предаването.

Популярността се е отразила на бизнеса му и на отношенията му с хората, става ясно от разговора. Раду споделя как публичността е променила начина, по който към него се обръщат околните, както и част от професионалните му ангажименти.

В края на епизода участникът коментира осмия сезон на „Игри на волята“, посочва силните и слабите страни на състезателите и назовава своите фаворити за голямата победа. Подкастът „След Игрите“ е достъпен в платформите на NOVA, Vbox7 и YouTube.

Източници: dariknews.bg, nova.bg, vbox7.com


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Авеее

    1 0 Отговор
    Почва да ми втръсва от всякаквите му риалити "геройчета" 🤮

    16:04 01.11.2026