Раду от "Игри на волята" говори за Пелипенко и игрите зад кулисите след отпадането си (ВИДЕО)

Раду говори за отпадането си от звездния турнир на „Игри на волята“ в новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка. Участникът коментира загубата в двойка с Пелипенко и връща разговора към решаващата битка срещу Мартин Кънев и Николета Кръстева.
Един от основните въпроси в разговора е дали Пелипенко е причината за отпадането на двамата. Раду прави равносметка на представянето им и говори за грешките, допуснати в битката. Той обсъжда и дали партньорството им е успяло да се превърне в истински отбор в хода на състезанието.
Разговорът извън Арената
В подкаста Раду коментира и отношенията между участниците извън състезателното поле. По думите му част от напрежението и договорките остават извън телевизионния екран, а задкулисните игри са повлияли на отношенията в звездния турнир.
Той се връща и към конфликта с Иван Рълев и Иванина Тодорова. Раду обяснява какво е предизвикало острата му реакция по време на битката и отговаря дали между него и Рълев има личен проблем. Иван Рълев е победителят в петия сезон на „Игри на волята“.„Какво остана неизказано и как продължава напред?“
Това е въпросът, с който е представен епизодът, посветен не само на случилото се в турнира, но и на последствията след края на участието на Раду.
Животът след риалитито
Извън „Игри на волята“ Раду разказва за живота си в България, за корените си в Молдова и за тройното си гражданство. Той говори и за промяната в ежедневието си след участието в предаването.
Популярността се е отразила на бизнеса му и на отношенията му с хората, става ясно от разговора. Раду споделя как публичността е променила начина, по който към него се обръщат околните, както и част от професионалните му ангажименти.
В края на епизода участникът коментира осмия сезон на „Игри на волята“, посочва силните и слабите страни на състезателите и назовава своите фаворити за голямата победа. Подкастът „След Игрите“ е достъпен в платформите на NOVA, Vbox7 и YouTube.
Източници: dariknews.bg, nova.bg, vbox7.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Авеее
16:04 01.11.2026