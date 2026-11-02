Само на 29: Фитнес инфлуенсърът Лиъм Фицджералд загина с мотор

Фитнес инфлуенсърът Лиъм Фицджералд е починал на 29 години след инцидент с мотоциклет. Катастрофата е станала около 2:00 часа на 30 октомври, а смъртта му е обявена публично ден по-късно от неговата приятелка Джейми Лин Риналди.

„Той получи тежки наранявания и въпреки усилията на хората, които отчаяно се опитваха да го спасят, не успяха да го върнат към живота“, написа Риналди в послание, с което съобщи за смъртта му. Тя определи загубата като „неописуемо разбиваща сърцето“ и поиска уважение към близките му в този период.

Допълнителни подробности за мястото на катастрофата, причината за нея и евентуалното участие на друго превозно средство не са публично съобщени. Американски медии, сред които WCVB и TMZ, също посочват, че наличната информация се основава на съобщението на Риналди.

Повече от милион последователи

Фицджералд е живеел в Маями, Флорида, и е имал повече от 1 милион последователи в Instagram. Публикувал е тренировки, физически трансформации и съвети за начина на живот, модата и личните финанси.

Той е работил като фитнес треньор и консултант за социални мрежи, като е предлагал индивидуални тренировъчни сесии. В публикация през април Фицджералд споделил, че е купил първия си дом.

„Не бих могъл да постигна това без всички вас и подкрепата, която ми оказвахте през годините“, написал той тогава.

В съобщението си семейството му го е описало като човек с изключителна работна етика. Близките му са заявили, че когато си е поставял цел, е влагал всичко от себе си и е бил талантлив в почти всяко начинание, с което се е захващал.

Семейството говори за личната му битка

Роднините му са разкрили и че Фицджералд е имал проблеми с алкохола, които е осъзнавал и се е опитвал да преодолее. Те са посочили, че споделят тази част от живота му с надеждата историята му да достигне до хора, които се нуждаят от помощ.

„Той не беше съвършен и никога не се е преструвал, че е. Но винаги се стремеше да се развива и да се справя по-добре“, написаха близките му.

След новината за смъртта му последователи и други създатели на съдържание публикуваха възпоменателни послания. Те го описаха като човек, който ги е мотивирал не само да тренират, но и да се стремят към по-добра версия на себе си.

Източници: dailymail.com, wcvb.com, tmz.com