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Весо Брадата поискал раздялата с Ивайла Бакалова, но не е ясно каква е причината за разрива
  Тема: Известни личности

Весо Брадата поискал раздялата с Ивайла Бакалова, но не е ясно каква е причината за разрива

2 Ноември, 2026 07:47 1 336 13

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  • веселин денков-
  • раздяла-
  • развод

Двамата са в процес на развод, Бакалова все още се надява да възстановят семейството си

Весо Брадата поискал раздялата с Ивайла Бакалова, но не е ясно каква е причината за разрива - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Веселин Денков, известен като Весо Брадата, е поискал раздялата с Ивайла Бакалова, твърди публикация на HotArena, която цитира информация на „Уикенд“. Според нея решението е дошло от Денков, докато Бакалова все още се надява двамата да се съберат и отново да бъдат семейство.

Двамата не са официално разведени, но са в процес на развод. Конкретната причина за разрива не е посочена. В публикацията са споменати натрупани противоречия, различни очаквания и напрежение в семейния живот, но тези версии не са потвърдени от самите Бакалова и Денков.

Причината за раздялата остава неясна

Не е потвърдено и твърдението за намеса на трети човек. Според информацията, цитирана от HotArena, Ивайла Бакалова е сама, а отношенията между двамата са били прекратени по инициатива на Веселин Денков. Няма публично изявление от някого от тях, което да обяснява какво е довело до решението.

Бакалова е говорила за личния си живот по време на участието си във „Фермата“. Тогава тя е разказала, че израстването без баща е оставило у нея емоционална травма и е повлияло на начина, по който изгражда отношенията си. Тя е свързвала това преживяване с нуждата от сигурност и постоянни доказателства за любов.

Засега няма данни тези лични признания да са свързани пряко с раздялата. Именно затова предположенията за високите очаквания към партньора остават само възможна версия, а не установена причина.

Връзката им вече е минавала през криза

През април 2025 г. Бакалова заяви пред bTV, че отношенията им са били сериозно разклатени. „Бяхме толкова разклатени като двойка, че по-скоро вървяхме към раздяла“, каза тя в предаването „Преди обед“. Тогава Бакалова посочи, че двамата са успели да запазят връзката си, въпреки трудния период.

Ивайла Бакалова и Веселин Денков станаха родители на дъщеря през декември 2022 г. След години заедно и общо дете бъдещето на отношенията им остава неясно. Докато разводът не е приключил официално, няма потвърждение дали раздялата е окончателна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Причината е,

    17 1 Отговор
    че са му се скъсали джобовете.

    07:49 02.11.2026

  • 2 Кой

    16 0 Отговор
    ще я изтрае ? Тя и семейно гнездо ?!

    07:50 02.11.2026

  • 3 Имат непреодолими

    15 0 Отговор
    различия в мненията по финансовите въпроси.

    07:51 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 жоро

    16 0 Отговор
    разлопала са е и няма компресия.
    Намерил е "тесняк"

    07:55 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хихи

    9 0 Отговор
    Причината е в шушито!? Амортизирало се е....

    Коментиран от #8

    08:00 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стара работничка

    2 0 Отговор
    Горката, така и не и провървя. Първо роди от Мултигрупа, записа, детети на Вълка, а тя одрала кожата на Илия. После този Брада - голямата лиБоф, взе че го върза с дете. Как да стане той на 55 да стане баща? Когато си правиш сметката без кръчмаря, така е.

    08:19 02.11.2026

  • 10 ЕГН не прощава

    1 0 Отговор
    Поостаря, Ивайла. А този е свикнал да се глези.

    08:20 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Наистина

    1 0 Отговор
    Повярва, че е красива, след като Илия и купи Мис България.

    08:26 02.11.2026

  • 13 Нали

    1 0 Отговор
    Уж беше брокерка на имоти в Дубай, а накрая сама и в предавания за някой цент.

    08:26 02.11.2026