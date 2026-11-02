Весо Брадата поискал раздялата с Ивайла Бакалова, но не е ясно каква е причината за разрива

Веселин Денков, известен като Весо Брадата, е поискал раздялата с Ивайла Бакалова, твърди публикация на HotArena, която цитира информация на „Уикенд“. Според нея решението е дошло от Денков, докато Бакалова все още се надява двамата да се съберат и отново да бъдат семейство.

Двамата не са официално разведени, но са в процес на развод. Конкретната причина за разрива не е посочена. В публикацията са споменати натрупани противоречия, различни очаквания и напрежение в семейния живот, но тези версии не са потвърдени от самите Бакалова и Денков.

Причината за раздялата остава неясна

Не е потвърдено и твърдението за намеса на трети човек. Според информацията, цитирана от HotArena, Ивайла Бакалова е сама, а отношенията между двамата са били прекратени по инициатива на Веселин Денков. Няма публично изявление от някого от тях, което да обяснява какво е довело до решението.

Бакалова е говорила за личния си живот по време на участието си във „Фермата“. Тогава тя е разказала, че израстването без баща е оставило у нея емоционална травма и е повлияло на начина, по който изгражда отношенията си. Тя е свързвала това преживяване с нуждата от сигурност и постоянни доказателства за любов.

Засега няма данни тези лични признания да са свързани пряко с раздялата. Именно затова предположенията за високите очаквания към партньора остават само възможна версия, а не установена причина.

Връзката им вече е минавала през криза

През април 2025 г. Бакалова заяви пред bTV, че отношенията им са били сериозно разклатени. „Бяхме толкова разклатени като двойка, че по-скоро вървяхме към раздяла“, каза тя в предаването „Преди обед“. Тогава Бакалова посочи, че двамата са успели да запазят връзката си, въпреки трудния период.

Ивайла Бакалова и Веселин Денков станаха родители на дъщеря през декември 2022 г. След години заедно и общо дете бъдещето на отношенията им остава неясно. Докато разводът не е приключил официално, няма потвърждение дали раздялата е окончателна.