Робърт Дауни Джуниър и Педро Паскал си размениха ролите в Marvel (ВИДЕО)

Робърт Дауни Джуниър и Педро Паскал превърнаха Хелоуин в малък спектакъл от Marvel, като размениха героите си от предстоящия филм „Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум“. Дауни Джуниър се появи като Рийд Ричардс, известен като Мистър Фантастик, а Паскал сложи маската на Доктор Дуум – образа, който досегашният Железен Човек ще изиграе във филма.

Робърт Дауни Джуниър показа размяната на костюмите във видео, публикувано в Instagram. В началото актьорът прикрива лицето си с ръце, докато Паскал остава скрит зад металната маска на Доктор Дуум. След кратко разкриване двамата показват разменените си образи.

Дауни Джуниър е облечен в син костюм на „Фантастичната четворка“, допълнен с бял колан и емблемата на отбора. Паскал носи зелени дрехи, зелено наметало и сребърната маска на Доктор Дуум. „Виктор. Ричард. Размяна на костюми!“, написа Робърт Дауни Джуниър към публикацията. В самото видео той определя случилото се като „размяна на роли“, след което Паскал избухва в смях.

Шегата е свързана с важна промяна в бъдещето на филмовата вселена на Marvel. Робърт Дауни Джуниър, който години наред играеше Тони Старк - Железния човек, се завръща в поредицата, но този път като Виктор фон Дуум – един от най-известните злодеи на Marvel.

Педро Паскал ще продължи като Рийд Ричардс, след като представи героя във „Фантастичната четворка: Първи стъпки“. Към него в екипа на „Фантастичната четворка“ са Ванеса Кърби като Сю Сторм, Джоузеф Куин като Джони Сторм и Ибон Мос-Бакрак като Бен Грим. Участието на четиримата в „Отмъстителите: Денят на страшния съд“ беше потвърдено още на Comic-Con в Сан Диего през юли 2024 г.

„Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум“ трябва да излезе по кината на 18 декември 2026 г. Филмът е режисиран от Антъни и Джо Русо, а сред останалите потвърдени имена са Крис Хемсуърт, Крис Евънс, Пол Ръд, Антъни Маки, Флорънс Пю, Том Хидълстън и Патрик Стюарт.

Marvel и Disney представят историята като сблъсък между герои от три различни вселени, изправени пред заплаха, която застрашава съществуването им.