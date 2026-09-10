„Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум“ вече натрупа 50 милиона долара от предварителни продажби

„Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум“ вече е генерирал 50 млн. долара от предварителни продажби на билети в Северна Америка, три месеца преди премиерата си на 18 декември, съобщи Disney.

Новият филм от киновселената на Marvel Studios се очертава като едно от най-големите боксофис събития на годината. Повече от 70% от предварително продадените билети са за прожекции във формат Infinity Vision, новия премиум стандарт за големи киноекрани, представен от Disney на CinemaCon. Компанията рекламира Infinity Vision като формат, създаден да предлага по-голяма, по-ярка и по-потапяща картина за зрителите.

Режисьори на филма са Антъни Русо и Джо Русо, които отново поемат една от най-мащабните продукции на Marvel Studios. Историята събира Отмъстителите, Фантастичната четврока, Thunderbolts и част от оригиналните герои от „X-Men“ срещу новия основен злодей Виктор фон Дуум.

Робърт Дауни-младши се завръща в киновселената на Marvel, но този път не като Тони Старк/Железния човек, а в ролята на Доктор Дуум. Завръщането му е сред най-обсъжданите елементи около продукцията след смъртта на Тони Старк в „Отмъстителите: Краят“.

В „Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум“ отново ще участва и Крис Евънс като Стив Роджърс/Капитан Америка. Крис Хемсуърт се завръща като Тор, Пол Ръд като Ant-Man, Летиша Райт като Черната пантера, Себастиан Стан като Зимния войник, Том Хидълстън като Локи и Симу Лиу като Шан-Чи.

Филмът ще отбележи и официалното включване в MCU на редица актьори от поредицата „X-Men“ на Fox. Патрик Стюарт отново ще играе Чарлз Ксавие, Иън Маккелън ще се завърне като Магнито, Джеймс Марсдън като Циклоп, Келси Грамър като Звяра, Ребека Ромейн като Мистик, Алън Къминг като Нощния бродник, а Чанинг Тейтъм като Гамбит.

Към актьорския състав се присъединяват и звездите от „Фантастичната четворка: Първи стъпки“: Педро Паскал като Мистър Фантастик, Ванеса Кърби като Невидимата жена, Джоузеф Куин като Човека-факла и Ебон Мос-Бакрак като Нещото.

В „Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум“ ще участват и актьори от „Thunderbolts“, сред които Флорънс Пю като Йелена Белова, Дейвид Харбър като Червения пазител, Луис Пулман като Sentry, Уайът Ръсел като U.S. Agent и Хана Джон-Кеймън като Ghost.

Като част от промоционалната кампания Marvel Studios стартира и официалния подкаст „Countdown to Avengers: Doomsday“. Поредицата проследява пет ключови филма от Infinity Saga: „Отмъстителите“, „Отмъстителите: Ерата на Ултрон“, „Капитан Америка: Гражданска война“, „Отмъстителите: Война безкрай “ и „Отмъстителите: Краят“.

Последният епизод от подкаста ще съвпадне с планираното завръщане на „Отмъстителите: Краят“ в кината на 25 септември 2026 г. под заглавието „Avengers Endgame: Encore“.