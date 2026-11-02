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Меди разпродаде втория си концерт в София за 8 минути
  Тема: Известни личности

Меди разпродаде втория си концерт в София за 8 минути

2 Ноември, 2026 19:15 1 061 12

  • меди-
  • концерти-
  • арена 8888 софия-
  • музика-
  • български изпълнители

Изпълнителят ще пее в „Арена 8888 София“ на 12 и 13 март 2027 г., след като билетите и за двете дати бяха изкупени

Меди разпродаде втория си концерт в София за 8 минути - 1
Снимка: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меди разпродаде билетите за втория си концерт в „Арена 8888 София“ само за осем минути. Допълнителната дата е 13 март 2027 г. и беше обявена заради големия интерес към първоначално планираното събитие.

Певецът ще се срещне с публиката в две последователни вечери. Първият концерт е насрочен за 12 март, а вторият – за 13 март. Билетите и за двете дати вече са изкупени.

Два концерта в „Арена 8888 София“

Очаква се двете събития в столичната зала да съберат хиляди зрители. Продажбата на втория концерт за толкова кратко време е пореден пример за интереса към големите самостоятелни концерти на български изпълнители.

С двете дати Меди ще излезе на сцената на „Арена 8888 София“ в рамките на един уикенд през март 2027 г.

Източник: darik.bg


София / България
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  • 1 Данчо

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    Купуват ги и ги преподават на двойни цени?!

    19:16 02.11.2026

  • 2 Новичок

    4 1 Отговор
    Ама много правилно ги е попитал "Какво правите, бе хора ? " трябвало е да продължи с, вие идиoти ли сте.Пфу...

    19:53 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МОНА ЛИСА

    3 0 Отговор
    А ТЕЗ ОТ С.ПЪРВЕНЕЦ
    НЕ МОГАТ ДА СИ ПРОДАДАТ
    ПИПЕРО И ДОМАТИТЕ...😡

    19:55 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 npaзничен концерт

    0 1 Отговор
    за ко йотова🤡

    20:22 02.11.2026

  • 10 Въх

    1 0 Отговор
    Честито на печелившия.

    20:30 02.11.2026

  • 11 Не е луд, който яде баницата

    2 0 Отговор
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    20:33 02.11.2026

  • 12 ами

    0 0 Отговор
    Сиганска държава....

    21:03 02.11.2026