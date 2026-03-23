Мечките се събуждат от зимен сън: Паркът в Белица отваря врати на 1 април

Паркът за мечки в Белица отваря врати за посетители от 1 април, съобщиха от управата му. През пролетния сезон от април до юни паркът ще работи от 12:00 до 18:00 часа, а през летните месеци – от 10:00 до 18:00 часа. Последната обиколка за деня започва в 17:00 часа, допълва БТА.

С откриването на парка, посетителите ще могат да видят новите обитатели от чужбина. През есента на 2025 г., мечият парк стана нов дом на мечките Фрол и Фросия, които пристигнаха от Украйна. Преди по-малко от месец паркът посрещна и мечките Флоренция и Гордо, който прелетяха хиляди километри от Аржентина до България.

Сред новостите в парка е информационна и изложбена зона, включваща първото по рода си VR преживяване – „Дом“, съобщиха още от парка. Обновеният посетителски център беше открит през септември миналата година, при отбелязването на 25-годишнината на фондация „Четири лапи“ в България и от откриването на Парка за мечки край Белица.

От мечия парк съобщават още, че след месеци зимен сън в бърлогите си, обитателите на парка вече започват да излизат в търсене на храна. Основните продукти в менюто им, както в природата, така и в защитеното убежище, са плодове – ябълки, круши, сливи, грозде и други. Мечките получават още краставици, маруля, моркови, както и риба и мед.

Сред първите събудили се тази година са Рику, Теди, Сейда, Веско и Ива. Мечките Йета, Мима, Маринка и Сузана все още не са напълно излезли от хибернация и ще останат необезпокоявани, докато официално не приключи зимният им сън. Предвид затоплящото се време, това се очаква да се случи съвсем скоро, преди отварянето на парка. Миналата година Мима бе най-сънливата мечка и спа цели 165 дни, припомнят от парка.

Към момента Паркът за мечки е дом на 18 спасени животни от България, Албания, Северна Македония, Сърбия, Хърватия, Украйна и Аржентина.

По-рано този месец паркът с тъга се раздели с 34-годишната Рада – бивша танцуваща мечка – вследствие на сърдечно заболяване. Въпреки трудното си минало, Рада се превърна в едно от най-обичаните животни в мечешкото убежище, посочват от парка.

Преди да отвори за посетители, екипът на Парк за мечки Белица напомня, че храненето на животните и силните шумове са забранени, за да се гарантира спокойствието и благосъстоянието на обитателите му.