Две мечки спасени от Украйна са новите обитатели на парка Белица (СНИМКИ)

Паркът за мечки край Белица има двама нови обитатели – Фрол и Фросия, съобщиха от фондация „Четири лапи“, които съвместно с фондация „Бриджит Бардо“ управляват мечата обител.

Мечетата са седемгодишни брат и сестра и идват от защитено убежище за мечки на „Четири лапи“ в Украйна – парка Домажир.

През 2020 г. те са спасени от международната организация за защита на животните от мрачно съществуване в изоставен хотел, използвани като атракция в него, информира БТА.

Мечките вече се намират на територията на Парка за мечки в Белица, те са в добро здравословно състояние и временно настанени в карантинния сектор, където се наблюдават от ветеринарен лекар, уверяват от парка.

Преди да пристигнат в Парка за мечки Белица, мечетата са изминали 40-часово пътуване от Украйна през Полша, Словакия, Унгария и Румъния. Те са в България от края на миналата седмица и вече са сред най-младите обитатели на парка край Белица – 9-годишните Теди и Ива.