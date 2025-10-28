Две мечки спасени от Украйна са новите обитатели на парка Белица (СНИМКИ)

Паркът за мечки край Белица има двама нови обитатели – Фрол и Фросия, съобщиха от фондация „Четири лапи“, които съвместно с фондация „Бриджит Бардо“ управляват мечата обител.
Мечетата са седемгодишни брат и сестра и идват от защитено убежище за мечки на „Четири лапи“ в Украйна – парка Домажир.
През 2020 г. те са спасени от международната организация за защита на животните от мрачно съществуване в изоставен хотел, използвани като атракция в него, информира БТА.
Мечките вече се намират на територията на Парка за мечки в Белица, те са в добро здравословно състояние и временно настанени в карантинния сектор, където се наблюдават от ветеринарен лекар, уверяват от парка.
Преди да пристигнат в Парка за мечки Белица, мечетата са изминали 40-часово пътуване от Украйна през Полша, Словакия, Унгария и Румъния. Те са в България от края на миналата седмица и вече са сред най-младите обитатели на парка край Белица – 9-годишните Теди и Ива.
Кварталният философ
Вместо да ги оставят да си изкарват хляба с честен труд в онзи хотел, като участници в шоу бизнеса, докараха ги тук на наша издръжка!
Руски мечки атрактивно
закусват с гости на хотела
вход свободен
