Две мечки спасени от Украйна са новите обитатели на парка Белица (СНИМКИ)

28 Октомври, 2025 14:31 665 11

Брат и сестра бяха спасени от изоставен хотел в Украйна, където са използвани за атракция

Две мечки спасени от Украйна са новите обитатели на парка Белица (СНИМКИ) - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Паркът за мечки край Белица има двама нови обитатели – Фрол и Фросия, съобщиха от фондация „Четири лапи“, които съвместно с фондация „Бриджит Бардо“ управляват мечата обител.

Мечетата са седемгодишни брат и сестра и идват от защитено убежище за мечки на „Четири лапи“ в Украйна – парка Домажир.

През 2020 г. те са спасени от международната организация за защита на животните от мрачно съществуване в изоставен хотел, използвани като атракция в него, информира БТА.

Мечките вече се намират на територията на Парка за мечки в Белица, те са в добро здравословно състояние и временно настанени в карантинния сектор, където се наблюдават от ветеринарен лекар, уверяват от парка.

Преди да пристигнат в Парка за мечки Белица, мечетата са изминали 40-часово пътуване от Украйна през Полша, Словакия, Унгария и Румъния. Те са в България от края на миналата седмица и вече са сред най-младите обитатели на парка край Белица – 9-годишните Теди и Ива.


  • 1 Пич

    10 5 Отговор
    Нещо съвсем съм объркан !!! Мечки спасяват от Украйна , и се фукат !? Украинците не ги спасяват в Украйна , и пак се фукат !!! Урсулианците заразяват с тъпотия..... На веганите - джендъри животните са им по важни от хората !!!

    14:35 28.10.2025

  • 2 Сила

    9 4 Отговор
    Има останали някакви човешки същества и човечност и милосърдие на Територията ....на фона на простащината , диващината и садизма на БГ приматите !!!?

    14:36 28.10.2025

  • 3 Павел пенев

    9 2 Отговор
    Баланс в търговията. Ние им даваме пари и оръжия а нацистите ни дават две мечки.

    14:43 28.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    11 4 Отговор
    И мечки взеха да мъкнат от Украйна. Малко са ни мечките на 2 крака.

    14:43 28.10.2025

  • 5 Павел Николаев

    8 2 Отговор
    Мечки почитатели на Бандера нещем, имаме си Боко и Шиши

    14:44 28.10.2025

  • 6 Трол

    11 1 Отговор
    Бягат от руските мечки.

    14:44 28.10.2025

  • 7 Кварталният философ

    8 4 Отговор
    Политически емигранти, значи :)
    Вместо да ги оставят да си изкарват хляба с честен труд в онзи хотел, като участници в шоу бизнеса, докараха ги тук на наша издръжка!

    14:46 28.10.2025

  • 8 Мутата

    7 0 Отговор
    Да им пратим две прасета

    15:05 28.10.2025

  • 9 Тома

    5 0 Отговор
    Въх мари майко и украинските ли мечки ще храним

    15:08 28.10.2025

  • 10 ганю

    2 0 Отговор
    украински Атракцион:
    Руски мечки атрактивно
    закусват с гости на хотела
    вход свободен

    15:23 28.10.2025

  • 11 Бен Вафлек

    2 1 Отговор
    Да бяха ги изпратили на фронта да помагат на зеленото жужи.

    15:25 28.10.2025