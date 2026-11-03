Принц Хари и Меган Маркъл смениха дома си във Великобритания

Принц Хари и Меган Маркъл са сменили временното си жилище във Великобритания, след като са се преместили от основната къща в имението на техен богат приятел в друг имот в същото имение в Котсуолдс. За това съобщава „Дейли мейл“, цитиран от Page Six.

Двойката се завърна във Великобритания в края на август в родината на Хари заедно с двете си деца – принц Арчи и принцеса Лилибет. Според близък до семейството човек те първоначално са живели в основната къща, но наскоро са се преместили в отделен имот на територията на имението.

„Живееха в основната къща, но наскоро се преместиха в имот в имението“, казва източникът пред „Дейли мейл“.

Името на бизнесмена не се посочва. По данни на публикацията той е близък приятел на принц Хари, а двамата са се сближили покрай общата им подкрепа за военни благотворителни организации. Бизнесменът е съгласен семейството да продължи да живее в неговото имение.

Още през август Хари и Меган са търсили постоянен дом в района. Кралският коментатор Том Сайкс е казал пред Page Six, че Хари е разглеждал възможности в Котсуолдс, близо до Хайгроув – имението на крал Чарлз III и кралица Камила.

По думите му принцът познава района много добре. Засега не е посочено дали двойката е купила собствен имот, или продължава да използва жилище, предоставено от техния приятел.

В същото време принц Хари и Меган запазват имението си в Монтесито, Калифорния, което е оценявано на 14,5 милиона долара. Източник на Page Six е заявил, че в имота продължават да работят хора, които го поддържат.

Преместването във Великобритания напомня за друг подобен епизод от живота на двойката. След като през 2020 г. се оттеглиха като висши членове на британското кралско семейство и заминаха за Съединените щати, Хари и Меган временно живяха в дома на медиен магнат Тайлър Пери в Бевърли Хилс.

Къщата на Пери е била осемспална вила с 12 бани в затворен комплекс в Бевърли Хилс. През август 2020 г. семейството се е преместило в собственото си имение в Монтесито.