Дъщерята на Мария, Марая, представи своя скулптура на търг за УНИЦЕФ (СНИМКА)

Една скулптура от първата артистична серия на Марая застана сред произведенията на утвърдени български автори на благотворителна галавечер в София. Младата художничка беше представена с артистичното име MAR AYA по време на третото издание на инициативата на Bulgaria Sotheby’s International Realty в подкрепа на УНИЦЕФ България.
Събитието се проведе на 2 ноември в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Сред представените автори бяха още Недко Солаков и Теодор Ушев. За търга Марая предостави своя скулптура, оценена на 2500 евро.
Скулптурата е част от първата ѝ серия
Творбата е част от първата артистична серия на художничката и е изградена около идеята за човешката стойност отвъд материалното. Именно с нея Марая се включи в каузата, насочена към подкрепа на деца, преживели или станали свидетели на насилие.
Средствата от благотворителния търг ще подпомогнат разширяването на модела на УНИЦЕФ „Зона ЗаКрила“. Той предоставя подкрепа и закрила на деца и семейства, засегнати от насилие.
Над 220 гости и близо 130 000 евро за каузата
Галавечерта събра повече от 220 гости от сферите на бизнеса, изкуството, спорта и обществения живот. Общата сума, набрана в рамките на търга, достигна близо 130 000 евро.
Лотовете са били предоставени от автори и партньори на събитието. Освен произведения на изкуството в търга са включени и специални преживявания, сред които посещения в аукционната къща Sotheby’s в Париж и Лондон, покани за модно събитие в Милано и участие в гала премиера по време на кинофестивала в Кан през 2027 г.
За Марая участието идва след първата ѝ самостоятелна изложба и поставя работата ѝ в общ контекст с произведения на вече утвърдени имена в българското изкуство. В този случай скулптурата ѝ има и конкретна благотворителна функция, защото е част от търг за разширяване на подкрепата за деца, преживели насилие.
Източници: hotarena.net, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Възпитано
Коментиран от #7
08:23 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Не е виновна тая
08:34 04.11.2026
5 Сийка
08:36 04.11.2026
6 късо име
От друга страна, щом банан залепен с тиксо на стена (и то накриво може) да се продава за 2 милиона долара, значи и тоя манекен има шанс.
08:38 04.11.2026
7 Не разбираш
До коментар #2 от "Възпитано":Съобщението - важна е вътрешната красота, но ако е подплатена с евро.
08:39 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 тва тръгва
08:49 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.