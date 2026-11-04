Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Дъщерята на Мария, Марая, представи своя скулптура на търг за УНИЦЕФ (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Дъщерята на Мария, Марая, представи своя скулптура на търг за УНИЦЕФ (СНИМКА)

4 Ноември, 2026 08:18 919 10

  • марая-
  • mar aya-
  • уницеф-
  • благотворителен търг-
  • българско изкуство

Младата художничка участва с артистичното име MAR AYA на третата благотворителна галавечер на Bulgaria Sotheby’s International Realty в София

Дъщерята на Мария, Марая, представи своя скулптура на търг за УНИЦЕФ (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една скулптура от първата артистична серия на Марая застана сред произведенията на утвърдени български автори на благотворителна галавечер в София. Младата художничка беше представена с артистичното име MAR AYA по време на третото издание на инициативата на Bulgaria Sotheby’s International Realty в подкрепа на УНИЦЕФ България.

Събитието се проведе на 2 ноември в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Сред представените автори бяха още Недко Солаков и Теодор Ушев. За търга Марая предостави своя скулптура, оценена на 2500 евро.


Скулптурата е част от първата ѝ серия

Творбата е част от първата артистична серия на художничката и е изградена около идеята за човешката стойност отвъд материалното. Именно с нея Марая се включи в каузата, насочена към подкрепа на деца, преживели или станали свидетели на насилие.

Средствата от благотворителния търг ще подпомогнат разширяването на модела на УНИЦЕФ „Зона ЗаКрила“. Той предоставя подкрепа и закрила на деца и семейства, засегнати от насилие.

Над 220 гости и близо 130 000 евро за каузата

Галавечерта събра повече от 220 гости от сферите на бизнеса, изкуството, спорта и обществения живот. Общата сума, набрана в рамките на търга, достигна близо 130 000 евро.

Лотовете са били предоставени от автори и партньори на събитието. Освен произведения на изкуството в търга са включени и специални преживявания, сред които посещения в аукционната къща Sotheby’s в Париж и Лондон, покани за модно събитие в Милано и участие в гала премиера по време на кинофестивала в Кан през 2027 г.

За Марая участието идва след първата ѝ самостоятелна изложба и поставя работата ѝ в общ контекст с произведения на вече утвърдени имена в българското изкуство. В този случай скулптурата ѝ има и конкретна благотворителна функция, защото е част от търг за разширяване на подкрепата за деца, преживели насилие.

Източници: hotarena.net, bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Възпитано

    12 1 Отговор
    от мама. Жалко за момичето.

    Коментиран от #7

    08:23 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не е виновна тая

    7 0 Отговор
    При такава майка каква да стане

    08:34 04.11.2026

  • 5 Сийка

    6 0 Отговор
    Ясно, дъщерята,също като майка си, мисли само за пари.....

    08:36 04.11.2026

  • 6 късо име

    5 0 Отговор
    Да облепиш пластмасов торст на магазинерски манекен с монети не те прави творец, а "произведението" ти не става обект на изкуство.
    От друга страна, щом банан залепен с тиксо на стена (и то накриво може) да се продава за 2 милиона долара, значи и тоя манекен има шанс.

    08:38 04.11.2026

  • 7 Не разбираш

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Възпитано":

    Съобщението - важна е вътрешната красота, но ако е подплатена с евро.

    08:39 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 тва тръгва

    1 0 Отговор
    с по висока тарифа от отварачката

    08:49 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.