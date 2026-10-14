Роджър Мур: 10 неизвестни факта за седмия Джеймс Бонд

Преди Роджър Мур да стане Джеймс Бонд, той рисува анимационни кадри, работи като статист и се опитва да пробие като актьор. Роден на 14 октомври 1927 г. в лондонския квартал Стоквел, той е единственото дете на полицай и съпругата му.

На 15 години напуска училище и започва работа като стажант-аниматор. Кариерата му в студиото приключва бързо, след като поврежда рисунки върху целулоидни листове. По-късно самият Мур описва това като един от онези неуспехи, които променят посоката на живота.

Случайна среща го отвежда към киното

Първата му поява на екран е малка – като статист във филма „Цезар и Клеопатра“ от 1945 г. Режисьорът Брайън Дезмънд Хърст забелязва младия лондончанин и му помага да постъпи в Кралската академия за драматично изкуство. Там Мур учи заедно с Лоис Максуел, която години по-късно става прочутата мис Мънипени във филмите за Бонд.

Преди големите роли актьорът минава през различни професии. Той позира за каталози за плетива, работи като сервитьор, мияч на съдове и уличен продавач. По време на военната си служба получава прякора „Херцогинята“ заради изисканото си поведение и безупречния външен вид.

Преди Бонд е Саймън Темплар

Популярността идва с телевизионния сериал „Светецът“, в който Мур играе Саймън Темплар между 1962 и 1969 г. Героят е елегантен авантюрист и майстор на измамите – роля, която подготвя публиката за неговия по-късен образ на Джеймс Бонд.

Мур дебютира като агент 007 в „Живей, а другите да умират“ през 1973 г. Следват още шест филма: „Мъжът със златния пистолет“, „Шпионинът, който ме обичаше“, „Муунрейкър“, „Само за твоите очи“, „Октопуси“ и „Опасно зрение“. Така той изиграва Бонд в общо седем продукции между 1973 и 1985 г.

Актьорът не се отнася към славата си с прекомерна сериозност. Една от най-известните му самоиронични реплики гласи: „Моят актьорски диапазон винаги е бил някъде между повдигането на лявата и повдигането на дясната вежда.“

Каузата, която поставя над Бонд

През 1991 г. Мур става посланик на добра воля на УНИЦЕФ. С организацията го запознава Одри Хепбърн, а първите му мисии го отвеждат в Коста Рика, Гватемала и Хондурас. По-късно той посещава програми за деца в Африка, Азия и Латинска Америка.

Мур говори за ХИВ и СПИН, детския труд, раните от противопехотни мини и йодния дефицит. Като почетен председател на международна кампания помага за набирането на 91 милиона долара за борба с недостига на йод.

„Може би съм най-известен с ролята на Джеймс Бонд, но работата ми като посланик на добра воля на УНИЦЕФ е тази, към която изпитвам най-голяма страст“, казва Мур.

За хуманитарната си дейност е удостоен с командорско звание през 1999 г., а през 2003 г. е посветен в рицарство. Роджър Мур умира в Швейцария на 23 май 2017 г., но остава единственият актьор, който изпълнява ролята на Бонд в седем филма от официалната поредица.

Източници: bfi.org.uk, independent.co.uk, theguardian.com