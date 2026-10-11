Тръмп: В семейството има място само за една звезда

Доналд Тръмп се пошегува с успеха на документалния филм за съпругата му Мелания, заявявайки, че в едно семейство има място само за една звезда. Коментарът прозвуча по време на годишната вечеря за набиране на средства на Националния републикански комитет за Конгреса на 25 март 2026 г.

Събитието се е състояло на гара „Юниън Стейшън“ във Вашингтон, а не в щата Тенеси, както беше посочено в първоначалното описание на случая. В официалния стенографски запис на речта Тръмп нарича първата дама „фантастична филмова звезда“ и казва, че нейният филм е бил номер едно, а след това е оглавил и стрийминг класацията.

„Не може да има две звезди в едно семейство. В едно семейство има място само за една звезда“, казва Тръмп, предизвиквайки смях сред присъстващите.

Президентът продължава шегата с измислен диалог между двамата: „Скъпа, поздравления, че си номер едно“, след което представя Мелания като човек, с когото вече трудно може да се разговаря заради успеха ѝ.

Филмът проследява 20 дни преди инаугурацията

Документалният филм „Мелания“ проследява живота на първата дама през 20-те дни преди втората инаугурация на Доналд Тръмп на 20 януари 2025 г. Камерите показват подготовката за церемонията, прехода към Белия дом и завръщането на семейството във Вашингтон.

Режисьор на продукцията е Брет Ратнър, а Мелания Тръмп е сред продуцентите. Световната премиера се състоя на 29 януари 2026 г. във Вашингтон, а филмът излезе по кината на следващия ден.

„Мелания“ е продукция на Amazon MGM Studios. Според компанията филмът е събрал над 16,6 милиона долара от кинопоказа и е бил разпространен в повече от 240 държави и територии чрез Prime Video.

Тръмп вече е коментирал филма публично

Това не е първият път, в който президентът говори за проекта. Преди премиерата Тръмп заяви, че филмът показва живота на първата дама, Белия дом и подготовката за инаугурацията, като добави, че продукцията връща „малко блясък“, който според него липсва в страната.

По време на речта си през март той не твърди буквално, че е бил против заснемането на филма. Думите му за нежеланието да има „две звезди“ в семейството са представени като шега, насочена към собствената му публична известност и към успеха на Мелания.

Източници: apnews.com, thedailybeast.com, rollcall.com