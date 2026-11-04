Под влиянието на Gen Z: „Mogging“ е думата на 2026 г., но какво означава?

Една дума от социалните мрежи вече има официален статут на дума на годината. Collins Dictionary избра „mogging“ за своята дума на 2026 г. – израз, който описва ситуация, в която някой засенчва или надминава друг човек или нещо. Употребата на термина е нараснала с 210% през годината, а той вече се използва извън тесните интернет общности.

Какво означава „mogging“

Най-просто казано, „to mog someone“ означава да го накараш да изглежда по-малко впечатляващ в сравнение с теб. Collins Dictionary определя думата като действие, при което някой „засенчва или надминава“ друг човек или предмет.

В социалните мрежи „mogging“ често се отнася до външността – например до човек, който е по-висок, по-стилен или по-привлекателен от останалите. Значението обаче отдавна е по-широко. Някой може да „mog-ва“ другите във фитнеса, на сцената, на парти или във всяка ситуация, в която видимо се откроява.

Изразът може да се използва и за предмети и преживявания. Нов сериал може да „mog-не“ останалите, ако бъде смятан за много по-добър, а един домашен десерт – ако изглежда значително по-впечатляващ от друг.

Смисълът зависи от контекста. Ако някой каже, че човек е „mog-нaл“ всички на снимката, това може да бъде похвала за външния му вид или присъствие. В друг разговор думата може да подчертае, че някой е направил останалите да изглеждат незначителни.

Тази двойственост е част от популярността на термина. „Mogging“ едновременно изразява възхищение, съревнование и шега. В интернет езика думата лесно се превръща в глагол и може да бъде приложена към почти всяка ситуация.

Какъв е произходът на термина

Смята се, че „mogging“ произлиза от съкращението AMOG – „alpha male of the group“, или „алфа мъжът в групата“. Терминът се появява около 2016 г. в онлайн бодибилдинг общности и първоначално се използва за мъж, който физически се откроява сред останалите.

По-късно думата се разпространява в интернет среди, свързани с т.нар. manosphere и с постоянното сравняване на външността. С времето Gen Z и Gen Alpha започват да я използват по-широко, включително иронично, далеч от първоначалния ѝ контекст.

Зад шеговитата употреба обаче остава идеята за сравнение – кой изглежда по-добре, кой е по-успешен и кой привлича повече внимание. Именно затова „mogging“ може да бъде едновременно комплимент и напомняне за непрекъснатата надпревара в социалните мрежи.