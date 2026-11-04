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Под влиянието на Gen Z: „Mogging“ е думата на 2026 г., но какво означава?

Под влиянието на Gen Z: „Mogging“ е думата на 2026 г., но какво означава?

4 Ноември, 2026 13:29 903 12

  • mogging-
  • gen z-
  • интернет жаргон-
  • collins dictionary-
  • социални мрежи

Терминът описва момент, в който някой засенчва друг човек или нещо

Под влиянието на Gen Z: „Mogging“ е думата на 2026 г., но какво означава? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Една дума от социалните мрежи вече има официален статут на дума на годината. Collins Dictionary избра „mogging“ за своята дума на 2026 г. – израз, който описва ситуация, в която някой засенчва или надминава друг човек или нещо. Употребата на термина е нараснала с 210% през годината, а той вече се използва извън тесните интернет общности.

Какво означава „mogging“

Най-просто казано, „to mog someone“ означава да го накараш да изглежда по-малко впечатляващ в сравнение с теб. Collins Dictionary определя думата като действие, при което някой „засенчва или надминава“ друг човек или предмет.

В социалните мрежи „mogging“ често се отнася до външността – например до човек, който е по-висок, по-стилен или по-привлекателен от останалите. Значението обаче отдавна е по-широко. Някой може да „mog-ва“ другите във фитнеса, на сцената, на парти или във всяка ситуация, в която видимо се откроява.

Изразът може да се използва и за предмети и преживявания. Нов сериал може да „mog-не“ останалите, ако бъде смятан за много по-добър, а един домашен десерт – ако изглежда значително по-впечатляващ от друг.

Смисълът зависи от контекста. Ако някой каже, че човек е „mog-нaл“ всички на снимката, това може да бъде похвала за външния му вид или присъствие. В друг разговор думата може да подчертае, че някой е направил останалите да изглеждат незначителни.

Тази двойственост е част от популярността на термина. „Mogging“ едновременно изразява възхищение, съревнование и шега. В интернет езика думата лесно се превръща в глагол и може да бъде приложена към почти всяка ситуация.

Какъв е произходът на термина

Смята се, че „mogging“ произлиза от съкращението AMOG – „alpha male of the group“, или „алфа мъжът в групата“. Терминът се появява около 2016 г. в онлайн бодибилдинг общности и първоначално се използва за мъж, който физически се откроява сред останалите.

По-късно думата се разпространява в интернет среди, свързани с т.нар. manosphere и с постоянното сравняване на външността. С времето Gen Z и Gen Alpha започват да я използват по-широко, включително иронично, далеч от първоначалния ѝ контекст.

Зад шеговитата употреба обаче остава идеята за сравнение – кой изглежда по-добре, кой е по-успешен и кой привлича повече внимание. Именно затова „mogging“ може да бъде едновременно комплимент и напомняне за непрекъснатата надпревара в социалните мрежи.


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  • 1 Шантаво Джин Зъ

    2 0 Отговор
    Палячовци.

    13:34 04.11.2026

  • 2 АБВ

    3 3 Отговор
    Глупости ! Думата на 2026 г. в ЕС е:
    "Бисмилла̀х" - Изрича се в пълна форма преди рецитиране на всяка от сурите на Корана с изключение на сура Ат-Тауба. Изрича се и преди рецитиране на откъси от Корана, като това не важи, ако откъсът се рецитира по време на молитва. Използва се преди извършване на каквото и да е действие или в начало на обръщение. Това е и първата фраза в предисловията на конституциите на редица ислямски държави.

    13:43 04.11.2026

  • 3 Гост

    0 1 Отговор
    AMOG – „alpha male of the group“?!
    Ауууу, колко сексистко определение, не се търпи направо! Направо могва всичките права на жениете, извоювни с толкова труд!

    13:46 04.11.2026

  • 4 Гост

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    Навремето се вадеше и се мерене! Толкоз! Колкото, толкова! И после се продължаваше! Безч думи и бля, бля...

    13:51 04.11.2026

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  • 12 1488

    0 0 Отговор
    венелина я моггнах снощи
    после пувръщах
    👄🍌🤮

    14:35 04.11.2026