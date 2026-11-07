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Пеперуди се защитават от прилепи с половите си органи

Пеперуди се защитават от прилепи с половите си органи

7 Ноември, 2026 22:05 565 5

  • пеперуда-
  • хищници-
  • прилепи

Учени установиха, че нощни пеперуди произвеждат ултразвукови сигнали, които могат да объркват хищниците

Пеперуди се защитават от прилепи с половите си органи - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Някои нощни пеперуди са развили изненадващ начин да се защитават от прилепите – използват половите си органи, за да произвеждат ултразвукови сигнали. Звуците могат да нарушават ехолокацията, с която хищниците откриват плячката си в тъмното. Ново изследване показва, че тази необичайна способност се е появявала независимо поне седем пъти през последните 30 милиона години, съобщава Naked Science.

Откритието е направено при представители на семейство бражници (Sphingidae) – нощни пеперуди, известни с бързия си полет и способността на някои видове да се задържат във въздуха подобно на колибри. Изследването, ръководено от ентомолога Пол Мейсъник от Природонаучния музей на Флорида, е публикувано в научното списание Proceedings of the Royal Society B.

Учените установили, че мъжките пеперуди произвеждат ултразвук чрез триене на специализирани структури по половите си органи в повърхността на коремчето. Механизмът наподобява начина, по който щурците издават звуци чрез триене на части от тялото си.

Изследователите идентифицирали три различни механизма за създаване на ултразвук. При някои видове специализирани люспици се трият една в друга, при други – в миниатюрни шипчета, а при трети – в малки издатини по коремчето.

Получените звуци са с честота, която човешкото ухо не може да възприеме. Когато записите бъдат забавени до доловими за хората честоти, те наподобяват бързо щракане, бръмчене или поредица от кратки трептения.

Според учените най-продължителните ултразвукови сигнали имат характеристики, които могат да затруднят ориентацията на прилепите. Хищниците използват ехолокация, като изпращат високочестотни звукови импулси и анализират отразените сигнали, за да определят местоположението на насекомите.

Не всички звуци на пеперудите обаче са достатъчно продължителни, за да нарушат този процес. По-кратките сигнали вероятно имат друга защитна функция – могат да стреснат приближаващия хищник или да наподобяват предупрежденията на други насекоми, които са отровни или неприятни на вкус.

Любопитното е, че някои бражници притежават слухови органи, с които улавят приближаването на прилепите и могат да реагират с ултразвук. Други видове нямат подобна способност, но въпреки това произвеждат звуци при физически контакт, което предполага различни защитни стратегии.

Най-интересното откритие е, че механизмът не е наследен от един общ предшественик. Генетичният и анатомичният анализ показва, че различни групи пеперуди независимо са развили сходни способности в продължение на милиони години.

Това е пример за конвергентна еволюция – процес, при който различни организми достигат до подобни решения на един и същ проблем.

Учените допускат, че при някои видове ултразвуковите сигнали могат да изпълняват и допълнителни функции, включително разпознаване на партньори по време на размножаване. Тази хипотеза обаче все още предстои да бъде проверена.

Изследването показва колко сложни могат да бъдат отношенията между хищници и плячка. В продължение на милиони години прилепите са усъвършенствали способността си да ловуват чрез ехолокация, а нощните пеперуди са развивали все по-необичайни начини да избегнат нападенията им.


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  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Досущ като едни други насекоми - герберските калинки. И онези с 33-те пола.

    22:07 07.11.2026

  • 2 Аз пък използвам моя

    1 2 Отговор
    срещу грозни жени.
    Мия го само ако ми харесва жената

    Коментиран от #4

    22:13 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Подобно

    0 0 Отговор
    И аз така се защитавам от жени. Като го видят, бягат.

    22:50 07.11.2026