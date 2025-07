Косатки за пръв път бяха заснети да се целуват (СНИМКИ)

Със страховитите си ловни умения и тактики, косатките заслужено носят прозвището „китове-убийци“. Но ново изследване разкрива неочаквана страна на тези животни.

За първи път двойка косатки е била заснета в дивата природа в поведение, наподобяващо целувка, като животните дори използват езиците си. На видеозаписа се вижда как косатките нежно захапват езиците си в продължение на почти две минути, преди да се разделят и отплуват.

В научна статия, публикувана в списание Oceans, изследователите описват „повтарящи се епизоди на мек, лицев контакт и захапване на езиците“. Това поведение е било наблюдавано от група туристи, участвали в гмуркане във фиордите Квенанген в Норвегия, на около 109 километра североизточно от Тромсьо.

Явлението, определяно от учените като „захапване на езика“ (tongue nibbling), е познато при косатки в плен, но до този момент не е документирано сред диви популации. Причините за това поведение остават неясни, но е възможно то да има социална или игрова функция при тези интелигентни животни.

Във видеото косатките извършват три отделни епизода на контакт уста в уста, всеки продължаващ около 20 секунди. По време на тези „целувки“ едната косатка изважда езика си, докато другата нежно го захапва.

