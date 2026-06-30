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Художничка превърна последния сняг на Витоша в гигантска пеперуда (СНИМКИ)

Художничка превърна последния сняг на Витоша в гигантска пеперуда (СНИМКИ)

30 Юни, 2026 17:58 653 9

  • сняг-
  • витоша-
  • пеперуда-
  • последен сняг-
  • планина

На 2188 метра надморска височина се появи мащабна land art творба, която ще изчезне със снега

Художничка превърна последния сняг на Витоша в гигантска пеперуда (СНИМКИ) - 1
Снимка: Изложби с кауза
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Докато последните снежни преспи на Витоша бавно се топят, една от тях се превърна в необичайно произведение на изкуството. Върху снега, сред каменните реки под Черни връх, се появи мащабна цветна пеперуда, изградена директно върху естествения планински релеф.

Творбата е създадена от художничката и архитект Vivia Niki на 2188 метра надморска височина, съобщават от Изложби с кауза. Вместо платно тя използва сняг, лед и каменните масиви на Витоша, които се превръщат в активна част от композицията.

Художничка превърна последния сняг на Витоша в гигантска пеперуда (СНИМКИ)

За изграждането ѝ са използвани естествен сняг, връхчета от хвойна и екологични бои на водна основа, съобразени с природната среда. След стопяването на снега произведението ще изчезне напълно.

Пеперудата е създавана в продължение на повече от две седмици. Материалите са пренасяни многократно до високата планина, а изображението е оформяно постепенно според променящите се условия – слънце, дъждове, вятър и непрекъснатото топене на снега. Така природата се превръща в съавтор на произведението.

Художничка превърна последния сняг на Витоша в гигантска пеперуда (СНИМКИ)

В концепцията снегът символизира застиналостта и студенината, а пеперудата – преобразяването, свободата и новото начало. Каменните реки на Витоша остават като символ на сила и устойчивост след промяната.

„Пеперудата“ е осмото мащабно произведение от land art поредицата на Vivia Niki, в която планинският ландшафт не е фон, а активен участник в художествения процес.

Художничка превърна последния сняг на Витоша в гигантска пеперуда (СНИМКИ)


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    6 3 Отговор
    Похвално. Къде да прочетем за обществената поръчка?

    18:00 30.06.2026

  • 2 Арт студио "Лепни тапети в пещерата"

    6 3 Отговор
    Това само на някой петроханец може да му дойде на акъл.

    18:04 30.06.2026

  • 3 Вужъст

    10 3 Отговор
    И на снега посегнаха тия прайдаджии🌈🤮

    18:04 30.06.2026

  • 4 Трътлю

    2 1 Отговор
    Аз бих турил един голям грездей със две големи топки на Копитото, да му се радват столичаните

    18:13 30.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Един

    2 1 Отговор
    Това не е пеперуда, а пее...руга.

    18:16 30.06.2026

  • 7 Снежанка

    2 0 Отговор
    Що пък последния, зимата няма ли да има?

    18:39 30.06.2026

  • 8 коментар

    0 0 Отговор
    Петроханска Пеперуда долетяла до Природен Парк Витоша. Няма ли прокуратура да се сезира за тази Прикрита Пед...ия уж под формата на изкуство? Няма ли Паркова дирекция да и тресне на тая с екологичните бои една глоба? Ако са Ви много ПП-тата в текста и Ви дразнят, значи не сте член на жълтоПаветната Партия. Ако не Ви харесва творбата, значи сте много "изостанали" и трябва да "израснете" с Предводителката на Прайда. И най-важното, докато Вие се скъсвате да работите, с паричките на Сорос и Вашите данъци се издържа това "изкуство".

    18:52 30.06.2026

  • 9 турист

    0 0 Отговор
    Добре, че ще вали повече тия дни. Природата не търпи гаври.

    18:57 30.06.2026