Художничка превърна последния сняг на Витоша в гигантска пеперуда (СНИМКИ)

Докато последните снежни преспи на Витоша бавно се топят, една от тях се превърна в необичайно произведение на изкуството. Върху снега, сред каменните реки под Черни връх, се появи мащабна цветна пеперуда, изградена директно върху естествения планински релеф.
Творбата е създадена от художничката и архитект Vivia Niki на 2188 метра надморска височина, съобщават от Изложби с кауза. Вместо платно тя използва сняг, лед и каменните масиви на Витоша, които се превръщат в активна част от композицията.
За изграждането ѝ са използвани естествен сняг, връхчета от хвойна и екологични бои на водна основа, съобразени с природната среда. След стопяването на снега произведението ще изчезне напълно.
Пеперудата е създавана в продължение на повече от две седмици. Материалите са пренасяни многократно до високата планина, а изображението е оформяно постепенно според променящите се условия – слънце, дъждове, вятър и непрекъснатото топене на снега. Така природата се превръща в съавтор на произведението.
В концепцията снегът символизира застиналостта и студенината, а пеперудата – преобразяването, свободата и новото начало. Каменните реки на Витоша остават като символ на сила и устойчивост след промяната.
„Пеперудата“ е осмото мащабно произведение от land art поредицата на Vivia Niki, в която планинският ландшафт не е фон, а активен участник в художествения процес.
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1 честен ционист
18:00 30.06.2026
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3 Вужъст
18:04 30.06.2026
4 Трътлю
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6 Един
18:16 30.06.2026
7 Снежанка
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9 турист
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