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Десетки китове гринди загинаха на брега в Нова Зеландия

Десетки китове гринди загинаха на брега в Нова Зеландия

6 Ноември, 2026 07:14 755 2

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  • нос палисър-
  • морски бозайници

Най-малко 20 животни са се изхвърлили край нос Палисър, а местни жители съобщават за до 50 китоподобни по скалистото крайбрежие

Десетки китове гринди загинаха на брега в Нова Зеландия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Десетки гринди загинаха, след като се изхвърлиха на скалистия бряг край Нгауи, близо до нос Палисър на Северния остров на Нова Зеландия. Департаментът по опазване на природата потвърди, че най-малко 20 животни са били открити на брега, докато местни жители са преброили до около 50 китоподобни по крайбрежието.

Животните са били разделени в две групи и са се оказали сред скалите след излизане на брега през нощта. При първоначалната оценка четири гринди от първата група са били живи. Спасители от Project Jonah, служители на департамента и представители на местното маорско племе са подготвили опит за връщането им във водата при прилива.

Две от животните са били успешно върнати в морето, но по-късно са се върнали на брега. До четвъртък вечерта и четирите гринди, които са били живи при началото на операцията, са починали. Каменистият терен е затруднил достъпа на спасителите, а повечето животни вече са били с тежки наранявания.

Доброволци са поддържали животните мокри

Докато екипите са подготвяли спасителните действия, доброволци са поливали живите гринди с вода и са ги покривали с мокри кърпи, за да не прегреят и да останат хидратирани. „Ужасно е. Тези, които са живи, издъхват“, е казал местният жител Роб Барг пред Радио Нова Зеландия.

Департаментът по опазване на природата е съобщил, че последното масово изхвърляне на китоподобни в района е било през 90-те години. Причината за сегашния случай не е установена.

Източници: investing.com, 1news.co.nz, newswire.co.nz


Нова Зеландия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майстор

    1 2 Отговор
    И кой ще ги яде тези китове? Трябва да ги набутат в доста хладилници.

    07:19 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.