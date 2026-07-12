Лятото крие невидими рискове: как да се предпазим от хранителни инфекции, насекоми и неприятности по време на почивка

Лятото е сезонът на почивките, пътуванията, пикниците, барбекютата и срещите с приятели на открито. Това е времето, в което искаме да се наслаждаваме на слънцето, морето и свободните дни, без да мислим за болести и здравословни проблеми.

Но именно топлото време създава условия за развитието на редица инфекции, а някои от най-честите летни неприятности могат да започнат от нещо на пръв поглед безобидно - храна, която е престояла твърде дълго навън, недостатъчно измити ръце или контакт със заразени повърхности.

За рисковете през летния сезон и начините за превенция разговаряхме с проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Топлото време - идеална среда за микробите

И през това лято специалистите очакват традиционните за сезона гастроентерити и ентероколити, които често се появяват по време на почивки на море или планина.

Причината е комбинацията от няколко фактора - промяна в хранителния режим, консумация на храна извън дома и неправилно съхранение на продукти.

"Микробите ги отглеждаме на 37 градуса в инкубатор, а лятно време навън в тази жега си е истински инкубатор", обяснява проф. Христова.

Тя подчертава, че дори храна, която изглежда напълно нормална на вид и мирис, може вече да съдържа опасни количества бактерии.

Ако едно ястие е приготвено на обяд и остане на стайна температура до вечерта, в него могат да са се размножили микроорганизми, които да причинят сериозни стомашни проблеми.

Максималното време, в което храната може да остане извън хладилник, е около два-три часа.

Хигиената на ръцете остава най-важната защита

Едно от най-простите, но най-ефективни правила за безопасност през лятото е редовното миене на ръцете.

Това важи както преди приготвянето на храна, така и преди хранене. Особено внимание трябва да се обръща при работа със сурово месо, което може да бъде източник на различни бактерии.

Ако човек, който приготвя храната, е носител на инфекция, предавана по фекално-орален път, той лесно може да я разпространи чрез хранителните продукти.

"Каквото и да консумираме, първо с топла вода и сапун обилно измиваме ръцете на нас и децата", съветва проф. Христова.

Освен това трябва да се има предвид, че някои ентеробактерии и ентеровируси са устойчиви и могат да се задържат върху различни повърхности.

Опасностите от храната навън

През лятото често купуваме храна от павилиони, магазини на открито или я приготвяме за пикник. Именно тогава рискът от заразяване се увеличава.

Особено уязвими са храните от животински произход.

"В храните от животински произход изначално има малки дози салмонела. И когато не са в хладилни условия, тя се мултиплицира до критичната доза за заразяване и за проблеми за гастроинтестиналния тракт", посочва проф. Христова.

Затова месото, яйцата, млечните продукти и готовите ястия трябва да се съхраняват при подходяща температура и да не остават продължително време на слънце или в топло помещение.

Пробиотиците помагат, но не заменят предпазването

Все по-често през летните месеци се препоръчва приемът на пробиотици като начин за поддържане на чревната флора.

Според проф. Христова те могат да бъдат полезни, тъй като подпомагат баланса на микроорганизмите в стомашно-чревния тракт.

"Пробиотиците са полезни по много направления и могат до някъде да ограничат мултиплицирането на полезнотворните микроби в гастроинтестиналния тракт. Обаче не бива да разчитаме само на тях", обяснява специалистът.

Най-добрият подход е комбинация от добра хигиена, правилно съхранение на храната и допълнителна подкрепа за организма.

Не забравяйте и за насекомите

Освен хранителните инфекции, през лятото трябва да внимаваме и за ухапвания от насекоми.

Комари, кърлежи и други паразити могат да пренасят различни заболявания, затова специалистите препоръчват използването на репеленти и избягването на места с повишена активност на насекоми в определени часове на деня.

Основните правила за спокойно лято

За да се насладим на почивката без неприятни изненади, е добре да спазваме няколко лесни правила:

мийте ръцете си редовно с топла вода и сапун;

съхранявайте храната в хладилник;

не оставяйте готови ястия на стайна температура повече от два-три часа;

бъдете внимателни с храни от животински произход;

избягвайте съмнителни продукти и храна, съхранявана при неподходящи условия;

използвайте репеленти при престой сред природата;

обръщайте внимание на хигиената както на храната, така и на мястото, където се храните.

Лятото е време за почивка и приятни преживявания, но малко повече внимание може да ни спести много неприятности. Най-добрата защита остава превенцията - чисти ръце, безопасна храна и разумно поведение.

Източник: Lifestyle.bg.