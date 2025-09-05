Новини
Продължение на Супермен ще излезе през лятото на 2027 г.

5 Септември, 2025

Джеймс Гън съобщи новината за филма, който ще се нарича Man of Tomorrow

Продължение на Супермен ще излезе през лятото на 2027 г. - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джеймс Гън и Питър Сафран официално дадоха старт на следващата глава от кинематографичната вселена на DC. Новият филм от поредицата за Супермен — озаглавен Man of Tomorrow — ще се появи по световните екрани на 9 юли 2027 г. Това съобщи лично Гън чрез публикация в Instagram, а новината бе потвърдена от Associated Press и Variety.

Проектът ще бъде втори филм в поредицата след рестарта на франчайза, започнал с Superman (2025), и е първото продължение, изцяло ръководено от тандема Гън–Сафран, които поеха контрола над DC Studios в края на 2022 г. Двамата са натоварени със задачата да рестартират и преструктурират цялата DC филмова вселена в конкуренция с вече утвърдената Marvel Cinematic Universe.

В Instagram публикацията си Гън сподели и илюстрация от 2015 г. на главния творчески директор на DC Comics Джим Лий, изобразяваща Супермен, облегнат небрежно на Лекс Лутор, който носи класическия си лилаво-зелен костюм. Гън уточни, че изображението не е кадър от филма, а символичен жест към новата посока на франчайза.

Главната роля отново е поверена на Дейвид Коренсует, чиято интерпретация на Човека от стомана бе посрещната с положителни отзиви след премиерата на Superman през юли 2025 г. Неговият герой показа по-уравновесена и човешка версия на Кларк Кент, различаваща се от типичния бомбастичен подход в предишните DC филми. Критиците отбелязват, че Коренсует успешно балансира митологията на героя със съвременна чувствителност, без да изпада в шаблонност.

Към актьорския състав се завръща и Никълъс Холт в ролята на Лекс Лутор. Според Hollywood Reporter, Лутор в тази нова вселена е по-хладнокръвен и стратегически, отколкото предишните му итерации, а динамиката между него и Супермен ще бъде в основата на конфликта в Man of Tomorrow. Интересен детайл — Коренсует и Холт също публикуваха в Instagram версии на героите си, илюстрирани съответно от Хорхе Хименес и Мич Герадс, утвърдени имена в света на DC Comics.

След като първият филм беляза нова ера за DC Studios, очакванията към продължението са високи. По информация на Deadline, Man of Tomorrow вече е в предварителна продукция, като сценарият е завършен, а началото на снимките е планирано за първата половина на 2026 г.


