Рецепта на деня: Родопски колаци за Игнажден

Днес е Игнажден. От него започват коледните и новогодишни празници. Според народното поверие на този ден е началото на новата година, затова в някои области на България го наричат Нов ден, пише omda.bg.
Предлагаме да се потопите в традицията на българската кухня и да приготвите родопски колаци, с което да изненадате семейството си и най-вече децата.
Необходими продукти:
- 2 средно големи яйца /М размер или 3 бр. S;
- 300 гр. кисело мляко /ползвах с 3,6% масленост;
- 160 гр. брашно /1 ч.ч. + 2 с.л.;
- 1 ч.л. сода за хляб /равна;
- ½ ч.л. сол;
- 1 ч.л. захар /пълна;
- 2 с.л. олио за намазване на тигана.
Начин на приготвяне:
Разтворете содата в киселото мляко. Добавете солта, захарта, разбъркайте постепенно с брашното и накрая чукнете яйцата. Трябва да се получи по-гъсто кексово тесто, като при нужда се добавя още малко брашно. Оставете да престои за 10 минути. Загрейте сач или тефлонов тиган, капнете няколко капки мазнина и изсипете непълен черпак от сместа. Не я разстилайте като палачинка, а само я изравнете леко отгоре. Готовите колаци се обръщат да се изпекат и от другата страна. Още топли се мажат с масло и се поднасят с мед, сладко или гарнитура по желание, пише recepti.gotvach.bg.
