Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Родопски колаци за Игнажден
  Тема: Какво да сготвя

20 Декември, 2025 10:05 2 994 0

Рецепта на деня: Родопски колаци за Игнажден

  • колаци-
  • рецепта-
  • тесто-
  • игнажден-
  • традиции

Опитайте тази традиционна рецепта от Родопите за празника

Рецепта на деня: Родопски колаци за Игнажден - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес е Игнажден. От него започват коледните и новогодишни празници. Според народното поверие на този ден е началото на новата година, затова в някои области на България го наричат Нов ден, пише omda.bg.

Предлагаме да се потопите в традицията на българската кухня и да приготвите родопски колаци, с което да изненадате семейството си и най-вече децата.

Необходими продукти:

  • 2 средно големи яйца /М размер или 3 бр. S;
  • 300 гр. кисело мляко /ползвах с 3,6% масленост;
  • 160 гр. брашно /1 ч.ч. + 2 с.л.;
  • 1 ч.л. сода за хляб /равна;
  • ½ ч.л. сол;
  • 1 ч.л. захар /пълна;
  • 2 с.л. олио за намазване на тигана.

Начин на приготвяне:

Разтворете содата в киселото мляко. Добавете солта, захарта, разбъркайте постепенно с брашното и накрая чукнете яйцата. Трябва да се получи по-гъсто кексово тесто, като при нужда се добавя още малко брашно. Оставете да престои за 10 минути. Загрейте сач или тефлонов тиган, капнете няколко капки мазнина и изсипете непълен черпак от сместа. Не я разстилайте като палачинка, а само я изравнете леко отгоре. Готовите колаци се обръщат да се изпекат и от другата страна. Още топли се мажат с масло и се поднасят с мед, сладко или гарнитура по желание, пише recepti.gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ