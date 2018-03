Руска актриса се съблече, за да отправи сериозен призив (СНИМКИ)

Это я к чему собственно: к вам, мои милые красавицы, с важным и очень полезным напоминанием-в марте самое время подумать не только о коррекции фигуры, но и о здоровье! Обязательно заходим к маммологу на быструю и абсолютно безболезненную проверку. Это важно! На 94%(а это очень внушительные шансы на сегодняшний день) победить РАК груди можно именно на ранней стадии! Давайте любить и оберегать себя! #япрошла #женскоездоровье #hello #победиракгруди P.S. Ну а мальчикам на радость. Весна как никак.😆

A post shared by Настя Задорожная (@stasya_ru) on Mar 17, 2018 at 4:33am PDT