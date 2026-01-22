Новини
Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за сродната си душа (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за сродната си душа (СНИМКИ)

22 Януари, 2026 18:31

Тя е споделила признанието пред близките си хора

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Зоуи Кравиц споделя пред близкото си обкръжение, че смята връзката си с поп звездата Хари Стайлс за изключително сериозна и го определя като „сродната си душа“. Това твърди източник на Page Six.

Двамата бяха забелязани за първи път да се целуват и да се разхождат, държейки се за ръце, в Лондон и Рим през август 2025 г. Според източника, настоящата връзка на Зоуи Кравиц с Хари Стайлс „се усеща различно“ в сравнение с предишните ѝ отношения, включително брака ѝ с Карл Глусман и годежа ѝ с Чанинг Тейтъм.

Още през септември източници, цитирани от Page Six, описаха двойката като скочила „от нула до сто“ за кратко време. По думите им, публичността около връзката не е случайна, тъй като Хари Стайлс по принцип избягва да афишира личния си живот, освен ако отношенията му не са сериозни.

Зоуи Кравиц и Хари Стайлс държат отношенията си възможно най-далеч от публичността, като най-често са забелязвани на разходки в Бруклин, Лондон и Рим. През септември те бяха видени да вечерят с приятели в ресторант CUT by Wolfgang Puck, разположен в Four Seasons Hotel New York Downtown.

Носителят на „Грами“ в миналото е имал връзки с доста известни дами Тейлър Ръсел, Оливия Уайлд, Кендъл Дженър и близката приятелка на Кравиц Тейлър Суифт. През март 2023 г. той бе заснет в Токио в близост с Емили Ратайковски.

Зоуи Кравиц беше омъжена за Карл Глусман от юни 2019 г. до декември 2020 г. През 2023 г. тя се сгоди за Чанинг Тейтъм след двегодишна връзка, но двамата се разделиха през октомври 2024 г., няколко месеца след премиерата на филма Blink Twice, в който той участва, а тя е режисьор.

Междувременно Page Six съобщава, че Хари Стайлс подготвя концертна резиденция в Madison Square Garden по-късно тази година. Певецът вече обяви и излизането на четвъртия си студиен албум, озаглавен „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“, планиран за 6 март.


