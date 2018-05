Парите са най-добрият стимул за отказ от цигарите!

Парите променят всичко, дори когато става въпрос за тютюнопушене. Това твърди екип от изследователи от университета в Пенсилвания в своето ново изследване, което сравнява ефективността на различни програми за стимулиране на служителите да се откажат от цигарите на работното място.

Екипът открил, че най-добрият метод за отказване от цигарите е финансовият стимул или по-скоро заплахата от отнемане на предварително получено парично възнаграждение.

Констатациите, публикувани в специализираното издание The New England Journal of Medicine, поставят под съмнение твърденията, че електронните цигари са най-надеждния и сигурен начин за отказване от цигарите и са много по-добри от традиционните средства за помощ при отказ от тютюнопушене.

"Дали електронните цигари помагат на хората да спрат да пушат? Отговорът на този въпрос очевидно е "не". Не можем да открием никакви доказателства, че този метод е по-добър от предлаганите безплатни конвенционални средства за помощ", казва водещият автор на изследването д-р Скот Халпърн от медицинския факултет на Университета на Пенсилвания (Пен).

В изследването са участвали около шест хиляди пушачи от 54 различни компании, подложени на оздравителна програма. Доброволците били разпределени в няколко групи според методите, които трябвало да им помогнат да се откажат от вредния навик.

На първата група, екипът, ръководен от Скот Халпърн, давал мотивиращи материали за ползата от здравословния начин на живот; на втората — никотинови лепенки и други фармацевтични продукти; а на третата — електронни цигари.

На последните две групи, които също използвали никотинови лепенки и други материали, давали допълнително 600 долара, които участниците щели да изгубят, ако не се въздържат от пушене в продължение на шест месеца.

Резултатите показали, че само 0,1% от участниците в групите, в които била предложена традиционна помощ, отказали цигарите. За останалите групи показателите варирали между 0,5 и 3%.

Най-добри резултати показали участниците от последните две групи, които получили парични стимули. При това разходите били по-малко от онези, които харчат големите компании, за да откажат сътрудниците си от тютюнопушенето.

Въпреки това някои специалисти критикуват изследването, като заявяват, че не се знае колко човека от всяка група наистина са се възползвали от пособията за отказване на пушенето.

