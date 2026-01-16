Новини
Любопитно »
Марлон Брандо може да e баща на едно от децата на Майкъл Джексън

Марлон Брандо може да e баща на едно от децата на Майкъл Джексън

16 Януари, 2026 16:23 745 2

  • марлон брандо-
  • майкъл джексън-
  • баща-
  • генетичен материал

Брандо може би е дарил генетичния си материал, за да помогне на Джаксън да има по-малък син

Марлон Брандо може да e баща на едно от децата на Майкъл Джексън - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Марлон Брандо може би е баща на едно от децата на певеца Майкъл Джексън, съобщи The Sun, позовавайки се на документи, за които се твърди, че са притежание на Парис и Принс Джаксън.

Според изданието, Брандо може би е дарил генетичния си материал, за да помогне на Джаксън да има по-малък син.

Парис и Принс Джаксън, чийто кръстник е бил Брандо, в момента водят спор с изпълнителите на имуществото на баща си. Твърди се, че са открили документи относно споразумение за сурогатно майчинство. Няма официално потвърждение за бащинството на Брандо.

Марлон Брандо официално е баща на 11 деца. Звездата от „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“ почина през 2004 г. на 80-годишна възраст.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    3 0 Отговор
    Аууу,Кръстника ,Джако ли е 4ук Ал?

    16:38 16.01.2026

  • 2 хмммм

    0 0 Отговор
    Значи е вярно, че бащата на Джако му е давал блокери, за да запази по-дълго младежкия си глас. На практика М.Дж. е бил стерилизиран. Затова нито едно от децата му не прилича на него.

    17:08 16.01.2026