Марлон Брандо може да e баща на едно от децата на Майкъл Джексън

Холивудският актьор Марлон Брандо може би е баща на едно от децата на певеца Майкъл Джексън, съобщи The Sun, позовавайки се на документи, за които се твърди, че са притежание на Парис и Принс Джаксън.

Според изданието, Брандо може би е дарил генетичния си материал, за да помогне на Джаксън да има по-малък син.

Парис и Принс Джаксън, чийто кръстник е бил Брандо, в момента водят спор с изпълнителите на имуществото на баща си. Твърди се, че са открили документи относно споразумение за сурогатно майчинство. Няма официално потвърждение за бащинството на Брандо.

Марлон Брандо официално е баща на 11 деца. Звездата от „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“ почина през 2004 г. на 80-годишна възраст.