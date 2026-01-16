Новини
Любопитно »
Млада американка остана без око след грешна диагноза

Млада американка остана без око след грешна диагноза

16 Януари, 2026 16:50 515 1

  • американка-
  • грешна диагноза-
  • синузит-
  • карцином-
  • без око

Оказало се, че момичето има синоназален карцином

Млада американка остана без око след грешна диагноза - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Съединените щати лекарите объркали рядък рак със синузит при 28-годишната Аника от Калифорния.

Пациентката забелязала първите си симптоми през 2023 г. Един ден се събудила с болка в ъгъла на дясното си око. В началото Аника не обърнала много внимание на това, но до вечерта дясната страна на лицето ѝ започнала силно да я боли. В спешното отделение ѝ била направена компютърна томография (КТ). Прегледът разкрил тежко възпаление около окото. Лекарите предположили синузит.

Други първоначални симптоми включвали подуване на лицето. Първоначално то отшумяло, но седмица по-късно подуването се върнало.

Аника се върнала в спешното отделение. Този път лекарят решил, че симптомите не приличат на синузит. Аника претърпяла повторна КТ. Тя разкрила огромен тумор - с размерите на топка за голф.

Оказало се, че момичето има синоназален карцином с дефицит на SMARCB1. Ракът се е разпространил в лицето, белите дробове и лимфните възли. В крайна сметка хирурзите трябвало да отстранят дясното ѝ око.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Начи сега

    1 0 Отговор
    Ще може да пее марсилезата докато прави орална любов.

    17:09 16.01.2026