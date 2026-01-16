Млада американка остана без око след грешна диагноза

В Съединените щати лекарите объркали рядък рак със синузит при 28-годишната Аника от Калифорния.

Пациентката забелязала първите си симптоми през 2023 г. Един ден се събудила с болка в ъгъла на дясното си око. В началото Аника не обърнала много внимание на това, но до вечерта дясната страна на лицето ѝ започнала силно да я боли. В спешното отделение ѝ била направена компютърна томография (КТ). Прегледът разкрил тежко възпаление около окото. Лекарите предположили синузит.

Други първоначални симптоми включвали подуване на лицето. Първоначално то отшумяло, но седмица по-късно подуването се върнало.

Аника се върнала в спешното отделение. Този път лекарят решил, че симптомите не приличат на синузит. Аника претърпяла повторна КТ. Тя разкрила огромен тумор - с размерите на топка за голф.

Оказало се, че момичето има синоназален карцином с дефицит на SMARCB1. Ракът се е разпространил в лицето, белите дробове и лимфните възли. В крайна сметка хирурзите трябвало да отстранят дясното ѝ око.