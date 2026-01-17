Времето днес, прогноза за събота, 17 януари: Слънчево, но мразовито

Ще бъде леден ден с минимални температури от около минус 10° в североизточните райони, до около минус 3 в Югозападна България, в София около минус 2.

Максималните от минус 3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4 в крайните югозападни райони от страната, в София около 3, по Черноморието между минус 1 и 3°.



Над страната ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но следобяд и там ще намалее до предимно слънчево време.

Ще духа умерен североизточен, в Източна България - силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух.

В неделя и в началото на новата седмица отново ще бъде много студено.

Минималните температури ще бъдат между минус 12 и минус 7°, а максималните - от минус 6 в северните до 2-3° в крайните южни части от страната.



Ще остане ветровито, а в източните и планинските райони са възможни слаби превалявания от сняг.

Във вторник ще има повече слънчеви часове, вятърът ще отслабне, а дневните температури ще се повишат слабо.

В сряда облачността от югозапад ще се увеличи и към вечерта на места в Южна България ще превали слаб сняг, или дъжд и сняг.