Пуснаха първи кадър на Софи Търнър като Лара Крофт в новия сериал на Tomb Raider

Amazon Prime Video публикува първите кадри на Софи Търнър като Лара Крофт, героинята от Tomb Raider, в предстоящия сериал - адаптация на класическата поредица видеоигри, пише Variety.

Amazon Prime Video официално даде зелена светлина на сериала през май 2024 г. Звездата от „Игра на тронове“ Софи Търнър беше обявена за Tomb Raider през септември 2025 г. Дата на премиерата все още не е обявена.

Освен нея, в новия сериал ще участват Сигорни Уийвър („Пришълецът“, „Аватар“), Джейсън Айзъкс („Белият лотос“) и Мартин Боб-Семпъл („Един от нас лъже“). В проекта участват още Джак Банън („Играта на имитации“), Джон Хефернан („Чужденецът“), Бил Патерсън („Къщата на дракона“) и Патерсън Джоузеф („Доктор Кой“). Фийби Уолър-Бридж („Дърворезба“, „Убийството на Ив“) е създател, сценарист и изпълнителен продуцент.

Сериалът е базиран на класическата поредица видеоигри. Първата част, Tomb Raider, е издадена през 1996 г. Най-новата игра от поредицата, Shadow of the Tomb Raider, бе пусната през 2018 г. Разработчиците подготвят и два нови проекта. Tomb Raider: Legacy of Atlantis е планирано да излезе през 2026 г., а Tomb Raider: Catalyst - през 2027 г.

Софи Търнър по-рано призна, че е развълнувана да пресъздаде Лара Крофт на екрана.

„Това е емблематичен герой, който означава толкова много за страшно много хора, и ще ѝ дам всичко, което имам. След като Анджелина Джоли и Алисия Викандер ѝ вдъхнаха живот, има много високи очаквания, на които трябва да отговоря. Но с Фийби Уолър-Бридж начело, ние (и Лара) сме в добри ръце“, каза Търнър.

Преди това бяха пуснати няколко филма за героинята. Във филма от 2001 г. „Лара Крофт: Tomb Raider“ и последвалото продължение от 2003 г., Анджелина Джоли („Mr. & Mrs. Smith“, „Gia“) играе археоложката. Алисия Викандер („Ex Machina, Tulip Fever“) играе Лара Крофт във филма „Tomb Raider: Lara Croft“.