Вотът на народа! Повече от половината украинци са против изтегляне от Донбас в замяна на гаранции за сигурност

Мнозинството от украинците биха се противопоставили категорично на изтегляне на украинските войски от частта от източната Донецка област, която все още е под контрола на Киев, в замяна на европейски и американски гаранции за сигурност, сочи публикувано днес социологическо проучване, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че Украйна, която има печален опит с неизпълнени ангажименти в миналото, настоява за правно обвързващи гаранции за сигурност за предотвратяване на всякаква бъдеща руска инвазия.

Киев е под натиск от страна на Вашингтон да се съгласи бързо на мирна сделка, но отказва да приеме исканията на Русия да отстъпи територии, които все още контролира в Донбас - обширен индустриален регион, който е богат на природни ресурси и включва Донецка и Луганска област.

Русия контролира почти цялата Луганска област, но Киев все още държи около 20% от Донецка област, включително редица укрепени градове и отбранителни линии там.



Според анкетата на Киевския международен социологически институт (КМСИ) 54% от украинците категорично отхвърлят идеята за изтегляне от части от Донбас в замяна на гаранции за сигурност от страна на съюзниците на Украйна.

Близо 39% от запитаните биха се съгласили неохотно на този вариант.

"Нещо повече, онези, които са готови да се съгласят, очакват много твърди гаранции за сигурност. Следователно, ако обхватът на гаранциите за сигурност е по-малък от очакваното, одобрението за подобно предложение би било дори по-слабо", каза изпълнителният директор на КМСИ Антон Грушецки.

Социологическото проучване е осъществено в началото на януари между 601 респонденти на контролираната от Украйна територия.

Анкетата сочи, че почти 70% от запитаните не вярват текущите преговори да доведат до траен мир.

Близо 57% смятат, че Русия ще нападне отново в случай на прекратяване на огъня по настоящите фронтови линии и даване на гаранции за сигурност от съюзниците на Киев.

Дори ако бъдат дадени определени гаранции за сигурност, 40% от анкетираните смятат, че САЩ няма да се притекат на помощ на Украйна в случай на повторение на руската инвазия, а според 39% Вашингтон ще го стори.

Русия не показва интерес от компромиси, що се отнася до исканията ѝ, и засега е направила оскъдни коментари на мирния план от 20 точки, който САЩ и Украйна се опитват да превърнат в мирно споразумение, посочва Ройтерс.

Киев разполага само с около половината от необходимата му електроенергия, заяви днес кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато градът е изправен пред най-тежката енергийна криза от началото на войната преди близо четири години след вълната от руски атаки срещу инфраструктурни обекти.

Киев, един от най-големите градове в Източна Европа, се нуждае от производствени мощности, можещи да генерират 1700 мегавата електроенергия, за да задоволява нуждите на своите 3,6 милиона жители, каза Кличко в интервю за Ройтерс.

Кметът заяви, че настоящата енергийна криза е най-трудната задача, пред която е изправена украинската столица, откакто Русия нахлу в страната през февруари 2022 г.

"За първи път в историята на нашия град при такива силни студове по-голямата част от града остана без отопление и с огромен недостиг на електроенергия", заяви Кличко, бивш световен шампион по бокс в тежка категория, пред Ройтерс от своя офис в центъра на Киев.

Кличко каза, че международните партньори на Украйна са изпратили допълнителни генератори, а ремонтни екипи са работили денонощно, за да възстановят отоплението след руски удар миналата седмица, който прекъсна доставките към 6000 жилищни сгради. Около 100 сгради все още нямат отопление, каза кметът.

Украйна обяви енергийна криза тази седмица, тъй като електрическата ѝ мрежа се разпада под руските бомбардировки на фона на сурови студове и натрупването на щети в резултат на войната, посочва Ройтерс.