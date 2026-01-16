Вотът на народа! Повече от половината украинци са против изтегляне от Донбас в замяна на гаранции за сигурност

Мнозинството от украинците биха се противопоставили категорично на изтегляне на украинските войски от частта от източната Донецка област, която все още е под контрола на Киев, в замяна на европейски и американски гаранции за сигурност, сочи публикувано днес социологическо проучване, цитирано от Ройтерс, пише БТА.
Агенцията отбелязва, че Украйна, която има печален опит с неизпълнени ангажименти в миналото, настоява за правно обвързващи гаранции за сигурност за предотвратяване на всякаква бъдеща руска инвазия.
Киев е под натиск от страна на Вашингтон да се съгласи бързо на мирна сделка, но отказва да приеме исканията на Русия да отстъпи територии, които все още контролира в Донбас - обширен индустриален регион, който е богат на природни ресурси и включва Донецка и Луганска област.
Русия контролира почти цялата Луганска област, но Киев все още държи около 20% от Донецка област, включително редица укрепени градове и отбранителни линии там.
Според анкетата на Киевския международен социологически институт (КМСИ) 54% от украинците категорично отхвърлят идеята за изтегляне от части от Донбас в замяна на гаранции за сигурност от страна на съюзниците на Украйна.
Близо 39% от запитаните биха се съгласили неохотно на този вариант.
"Нещо повече, онези, които са готови да се съгласят, очакват много твърди гаранции за сигурност. Следователно, ако обхватът на гаранциите за сигурност е по-малък от очакваното, одобрението за подобно предложение би било дори по-слабо", каза изпълнителният директор на КМСИ Антон Грушецки.
Социологическото проучване е осъществено в началото на януари между 601 респонденти на контролираната от Украйна територия.
Анкетата сочи, че почти 70% от запитаните не вярват текущите преговори да доведат до траен мир.
Близо 57% смятат, че Русия ще нападне отново в случай на прекратяване на огъня по настоящите фронтови линии и даване на гаранции за сигурност от съюзниците на Киев.
Дори ако бъдат дадени определени гаранции за сигурност, 40% от анкетираните смятат, че САЩ няма да се притекат на помощ на Украйна в случай на повторение на руската инвазия, а според 39% Вашингтон ще го стори.
Русия не показва интерес от компромиси, що се отнася до исканията ѝ, и засега е направила оскъдни коментари на мирния план от 20 точки, който САЩ и Украйна се опитват да превърнат в мирно споразумение, посочва Ройтерс.
Киев разполага само с около половината от необходимата му електроенергия, заяви днес кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато градът е изправен пред най-тежката енергийна криза от началото на войната преди близо четири години след вълната от руски атаки срещу инфраструктурни обекти.
Киев, един от най-големите градове в Източна Европа, се нуждае от производствени мощности, можещи да генерират 1700 мегавата електроенергия, за да задоволява нуждите на своите 3,6 милиона жители, каза Кличко в интервю за Ройтерс.
Кметът заяви, че настоящата енергийна криза е най-трудната задача, пред която е изправена украинската столица, откакто Русия нахлу в страната през февруари 2022 г.
"За първи път в историята на нашия град при такива силни студове по-голямата част от града остана без отопление и с огромен недостиг на електроенергия", заяви Кличко, бивш световен шампион по бокс в тежка категория, пред Ройтерс от своя офис в центъра на Киев.
Кличко каза, че международните партньори на Украйна са изпратили допълнителни генератори, а ремонтни екипи са работили денонощно, за да възстановят отоплението след руски удар миналата седмица, който прекъсна доставките към 6000 жилищни сгради. Около 100 сгради все още нямат отопление, каза кметът.
Украйна обяви енергийна криза тази седмица, тъй като електрическата ѝ мрежа се разпада под руските бомбардировки на фона на сурови студове и натрупването на щети в резултат на войната, посочва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи още не им е увряла
Още бой трябва.
Коментиран от #5, #10, #42
22:41 16.01.2026
2 Бахтимир
Коментиран от #13
22:43 16.01.2026
3 Къде ги?
Коментиран от #7, #9
22:43 16.01.2026
4 Доналд Тръмп
Коментиран от #46
22:44 16.01.2026
5 Този конфликт
До коментар #1 от "Значи още не им е увряла":не може и няма да се разреши чрез преговори. Решението е само по военен път.
22:44 16.01.2026
6 Руски войници в "Червената гора"
Коментиран от #18
22:45 16.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Смеххх
Коментиран от #16
22:46 16.01.2026
9 Копейкотрошач
До коментар #3 от "Къде ги?":Тесла виждал ли си?
Коментиран от #14
22:47 16.01.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Значи още не им е увряла":Е как да им уври главата на тоя студ -15..... Редно е руският президент Владимир Путин да им пусне малко горещина и светлина от небето, стига се е скъпил да черпи с лешници...
22:47 16.01.2026
11 Оригинал,
До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Друга муха НЯМАШ ЛИ В ГЛАВАТА? Тази на всички вече е позната!
22:47 16.01.2026
12 А то какво остана от
Нямаш нищо а не искаш и да го дадеш.
22:47 16.01.2026
13 То лесно
До коментар #2 от "Бахтимир":От пет- звездни хотели в чужбина са навиваш другите да се бият за теб.
22:48 16.01.2026
14 Защо?
До коментар #9 от "Копейкотрошач":Виждал съм и със счупена дръжка съм виждал, но дръжките си ги вадете сами!
22:48 16.01.2026
15 Няма да се предавате, ей!
22:49 16.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 А кой ще ги
22:49 16.01.2026
18 Сич
До коментар #6 от "Руски войници в "Червената гора"":Това виц от S.T.A.L.K.E.R.2 ли е?
22:50 16.01.2026
19 А50
22:51 16.01.2026
20 Оги
22:52 16.01.2026
21 Озирис
Коментиран от #52
22:53 16.01.2026
22 Путя ,
22:54 16.01.2026
23 Ами
22:55 16.01.2026
24 аz CВО Победа 80
22:55 16.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тов. Членин
Коментиран от #29, #37
22:58 16.01.2026
27 Само питам
За тия дето са в чужбина и по нашите курорти ?
22:59 16.01.2026
28 В статията пише, че проучването е
22:59 16.01.2026
29 товариш козляк
До коментар #26 от "Тов. Членин":Дет та намерим , там ша та натоварим ..
Коментиран от #54
22:59 16.01.2026
30 и как ще стане
Масовото дезертьорство и 2 милиона укриващи се от наборна служба са сред редицата предизвикателства, пред които е изправена украинската армия, докато Русия продължава настъплението .
Абе що така бягат от киевското жудженце,уж фронта не мърда пък Покровск и Купянск заминаха
23:01 16.01.2026
31 ДрайвингПлежър
23:01 16.01.2026
32 На всички граждани на Украйна им
23:01 16.01.2026
33 Само питам
Украйна или Гренландия ?
23:02 16.01.2026
34 касата
Коментиран от #38
23:03 16.01.2026
35 Евромушмурок
До коментар #25 от "Стотина комунета да ги поизбессим викам":Не викай, че ще те чуят от къде викаш, а хората са гневни!
23:03 16.01.2026
36 Госあ
23:03 16.01.2026
37 Варна
До коментар #26 от "Тов. Членин":Москвича ми е фаворит, истинска руска щайга на четири гуми 😆
Коментиран от #39
23:04 16.01.2026
38 Жеко
До коментар #34 от "касата":Ти за проукраинските палячовци кажи . Как пък един не замина за украйна да се бие с руснаците .
Коментиран от #41
23:04 16.01.2026
39 правим чушкопеци всякакви
До коментар #37 от "Варна":Ти за Москвич можеш само да си мечтаеш . Миришат ти краката а и парички немаш .
23:05 16.01.2026
40 мистър Гилотин
До коментар #25 от "Стотина комунета да ги поизбессим викам":Да не се наложи да почнем от тебе
23:06 16.01.2026
41 Еми няма такива с акъла на
До коментар #38 от "Жеко":Украинците, дефицит са братче.
23:07 16.01.2026
42 Другарю ,
До коментар #1 от "Значи още не им е увряла":Имам едно предложение към Вас , дрътите партизани .. Слезте от землянките от Габровския Балкан , намерете си по некоя сгодна женица , живейте си живота и стига се нодайте , що най-накрая некой ше го забремените ..
23:07 16.01.2026
43 илия
23:07 16.01.2026
44 Читател
23:07 16.01.2026
45 Предложенко
23:08 16.01.2026
46 Град Козлодуй оригинала
До коментар #4 от "Доналд Тръмп":Как пък не се намери поне един евроатлантически скъсан мишок да покаже на фронта в Украйна как се трепят руснаци.
Благодаря за отговора!
23:08 16.01.2026
47 така, така
Това е обективната картинка на общественото мнение, ако човек се напъне да прегледа социалните мрежи. Официалните данни не се приемат от местните като представителни. Повечето се майтапят, че социологията в 0срайната е като златните тоалетни на Миндич и вероятно се питат само служителите на ТЦК и забегналите от 0срайната.
23:08 16.01.2026
48 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
23:09 16.01.2026
49 ?????
Да си воюват тогава.
Коментиран от #51
23:10 16.01.2026
50 Колко слепеца
Коментиран от #53
23:11 16.01.2026
51 да воюват
До коментар #49 от "?????":ама за своя сметка.
23:14 16.01.2026
52 Европеец
До коментар #21 от "Озирис":Интересен Ник имаш-египетският бог на мъртвите..... Но може би и за това знаеш за многото утилизирани украинците ,които дойдоха при теб.... По-добре вместо да пишеш нелепости впрегни магарето тагаренко, натовари каручката с дръвца и право на Украйна при твоите сънародници....
23:17 16.01.2026
53 Там е работата,
До коментар #50 от "Колко слепеца":че в Русия още от първи клас започват да ги подготвят за войници, като станат на 18 вече са зомбирани от кремълска пропаганда и с радост отиват да умират на фронта, за тоя дето духа. Да благодарим на Бог, че не сме се родили руснаци..
23:17 16.01.2026
54 Тов. Членин
До коментар #29 от "товариш козляк":Таваришч , първо намерете хладилни вагони и натоварете вашите ...
23:18 16.01.2026
55 Мишел
23:19 16.01.2026
56 Град Козлодуй
23:20 16.01.2026