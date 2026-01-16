Новини
Вотът на народа! Повече от половината украинци са против изтегляне от Донбас в замяна на гаранции за сигурност
  Тема: Украйна

16 Януари, 2026 22:40 847 56

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • донецка област-
  • крим-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Киев е под натиск от страна на Вашингтон да се съгласи бързо на мирна сделка, но отказва да приеме исканията на Русия да отстъпи територии, които все още контролира в Донбас

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Мнозинството от украинците биха се противопоставили категорично на изтегляне на украинските войски от частта от източната Донецка област, която все още е под контрола на Киев, в замяна на европейски и американски гаранции за сигурност, сочи публикувано днес социологическо проучване, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че Украйна, която има печален опит с неизпълнени ангажименти в миналото, настоява за правно обвързващи гаранции за сигурност за предотвратяване на всякаква бъдеща руска инвазия.

Киев е под натиск от страна на Вашингтон да се съгласи бързо на мирна сделка, но отказва да приеме исканията на Русия да отстъпи територии, които все още контролира в Донбас - обширен индустриален регион, който е богат на природни ресурси и включва Донецка и Луганска област.

Русия контролира почти цялата Луганска област, но Киев все още държи около 20% от Донецка област, включително редица укрепени градове и отбранителни линии там.

Според анкетата на Киевския международен социологически институт (КМСИ) 54% от украинците категорично отхвърлят идеята за изтегляне от части от Донбас в замяна на гаранции за сигурност от страна на съюзниците на Украйна.

Близо 39% от запитаните биха се съгласили неохотно на този вариант.

"Нещо повече, онези, които са готови да се съгласят, очакват много твърди гаранции за сигурност. Следователно, ако обхватът на гаранциите за сигурност е по-малък от очакваното, одобрението за подобно предложение би било дори по-слабо", каза изпълнителният директор на КМСИ Антон Грушецки.

Социологическото проучване е осъществено в началото на януари между 601 респонденти на контролираната от Украйна територия.

Анкетата сочи, че почти 70% от запитаните не вярват текущите преговори да доведат до траен мир.

Близо 57% смятат, че Русия ще нападне отново в случай на прекратяване на огъня по настоящите фронтови линии и даване на гаранции за сигурност от съюзниците на Киев.

Дори ако бъдат дадени определени гаранции за сигурност, 40% от анкетираните смятат, че САЩ няма да се притекат на помощ на Украйна в случай на повторение на руската инвазия, а според 39% Вашингтон ще го стори.

Русия не показва интерес от компромиси, що се отнася до исканията ѝ, и засега е направила оскъдни коментари на мирния план от 20 точки, който САЩ и Украйна се опитват да превърнат в мирно споразумение, посочва Ройтерс.

Киев разполага само с около половината от необходимата му електроенергия, заяви днес кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато градът е изправен пред най-тежката енергийна криза от началото на войната преди близо четири години след вълната от руски атаки срещу инфраструктурни обекти.

Киев, един от най-големите градове в Източна Европа, се нуждае от производствени мощности, можещи да генерират 1700 мегавата електроенергия, за да задоволява нуждите на своите 3,6 милиона жители, каза Кличко в интервю за Ройтерс.

Кметът заяви, че настоящата енергийна криза е най-трудната задача, пред която е изправена украинската столица, откакто Русия нахлу в страната през февруари 2022 г.

"За първи път в историята на нашия град при такива силни студове по-голямата част от града остана без отопление и с огромен недостиг на електроенергия", заяви Кличко, бивш световен шампион по бокс в тежка категория, пред Ройтерс от своя офис в центъра на Киев.

Кличко каза, че международните партньори на Украйна са изпратили допълнителни генератори, а ремонтни екипи са работили денонощно, за да възстановят отоплението след руски удар миналата седмица, който прекъсна доставките към 6000 жилищни сгради. Около 100 сгради все още нямат отопление, каза кметът.

Украйна обяви енергийна криза тази седмица, тъй като електрическата ѝ мрежа се разпада под руските бомбардировки на фона на сурови студове и натрупването на щети в резултат на войната, посочва Ройтерс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи още не им е увряла

    26 3 Отговор
    главата.
    Още бой трябва.

    Коментиран от #5, #10, #42

    22:41 16.01.2026

  • 2 Бахтимир

    27 3 Отговор
    Против, ама се крият по чужди държави или дезертират... защо така ?

    Коментиран от #13

    22:43 16.01.2026

  • 3 Къде ги?

    27 3 Отговор
    Не виждам опашки пред ТЦК, за записване на доброволци, ловят ги като диви свине. Ако тези "половината" са тази половина в ЕС и те само викат и махат флагчета, а вечер се сгушват на топло и обсъждат на руски, как утре пак ще викат и геройстват ама в ЕС.

    Коментиран от #7, #9

    22:43 16.01.2026

  • 4 Доналд Тръмп

    5 15 Отговор
    Трепа не е на руснаци ми е цаката.

    Коментиран от #46

    22:44 16.01.2026

  • 5 Този конфликт

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "Значи още не им е увряла":

    не може и няма да се разреши чрез преговори. Решението е само по военен път.

    22:44 16.01.2026

  • 6 Руски войници в "Червената гора"

    7 18 Отговор
    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.

    Коментиран от #18

    22:45 16.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Смеххх

    28 4 Отговор
    Кого лъжете, бе мисирки?! Всички останали украински мъже се крият, искат да живеят.

    Коментиран от #16

    22:46 16.01.2026

  • 9 Копейкотрошач

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Къде ги?":

    Тесла виждал ли си?

    Коментиран от #14

    22:47 16.01.2026

  • 10 Европеец

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Значи още не им е увряла":

    Е как да им уври главата на тоя студ -15..... Редно е руският президент Владимир Путин да им пусне малко горещина и светлина от небето, стига се е скъпил да черпи с лешници...

    22:47 16.01.2026

  • 11 Оригинал,

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Друга муха НЯМАШ ЛИ В ГЛАВАТА? Тази на всички вече е позната!

    22:47 16.01.2026

  • 12 А то какво остана от

    15 2 Отговор
    Донбас че да не искате да го дадете .
    Нямаш нищо а не искаш и да го дадеш.

    22:47 16.01.2026

  • 13 То лесно

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бахтимир":

    От пет- звездни хотели в чужбина са навиваш другите да се бият за теб.

    22:48 16.01.2026

  • 14 Защо?

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Копейкотрошач":

    Виждал съм и със счупена дръжка съм виждал, но дръжките си ги вадете сами!

    22:48 16.01.2026

  • 15 Няма да се предавате, ей!

    13 2 Отговор
    Бой до последният човек! Тагарев ще ви помага!

    22:49 16.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А кой ще ги

    14 1 Отговор
    пита? Ако загубят войната, победителят ще определя. Тези са много глезени. Ако не искат, да вземат всичките оръжие и да си отбраняват украта!

    22:49 16.01.2026

  • 18 Сич

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Руски войници в "Червената гора"":

    Това виц от S.T.A.L.K.E.R.2 ли е?

    22:50 16.01.2026

  • 19 А50

    8 1 Отговор
    Няма проблем, тая нощ пак ломбут ще има

    22:51 16.01.2026

  • 20 Оги

    11 1 Отговор
    Няма лошо, бийте се тогава. Евросъюзчето ще налива милиарди в бездънната каца и ще затъва икономически още повече. До последния украинец.

    22:52 16.01.2026

  • 21 Озирис

    1 9 Отговор
    Свидни загуби, терор от рузия, студ и въпреки това непреклонни, горди и осъзнати! Хвала украинци, Бог да е с вас!

    Коментиран от #52

    22:53 16.01.2026

  • 22 Путя ,

    3 4 Отговор
    Сдавайсья ...

    22:54 16.01.2026

  • 23 Ами

    8 1 Отговор
    Като постоят на тъмно и на студено, и като поогладнеят ... Ходете пак да ги попитате :)

    22:55 16.01.2026

  • 24 аz CВО Победа 80

    2 8 Отговор
    Извънредно!Седми руски танкер е арестуван от американците.Путин пълни куфарчето в бункера,а Лавров мята къчове🤣🤣🤣

    22:55 16.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тов. Членин

    4 6 Отговор
    Таваришчи, Москвич китайски , Сибир китайски , Путин китайски , дроновете ни ирански , ракетите ни севернокорейски ... Куда пропали ..

    Коментиран от #29, #37

    22:58 16.01.2026

  • 27 Само питам

    6 1 Отговор
    За кое мнозинство става въпрос ?
    За тия дето са в чужбина и по нашите курорти ?

    22:59 16.01.2026

  • 28 В статията пише, че проучването е

    7 0 Отговор
    осъществено между 601 респонденти на фона на 3,6 милионното население на Киев и озаглавена ,, Вотът на народа!”….

    22:59 16.01.2026

  • 29 товариш козляк

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тов. Членин":

    Дет та намерим , там ша та натоварим ..

    Коментиран от #54

    22:59 16.01.2026

  • 30 и как ще стане

    7 0 Отговор
    2 милиона украинци се крият от военна служба, а около 200 000 са дезертьорите .

    Масовото дезертьорство и 2 милиона укриващи се от наборна служба са сред редицата предизвикателства, пред които е изправена украинската армия, докато Русия продължава настъплението .

    Абе що така бягат от киевското жудженце,уж фронта не мърда пък Покровск и Купянск заминаха

    23:01 16.01.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Абе като искат да се бият я ги оставете! Като са ербап да хващат тоягите и да ходят на бойното поле - до поумняване! И без това съм ви казал - мир ще има когато вече няма Украйна иначе нацистите непрекъснато ще организират атентати

    23:01 16.01.2026

  • 32 На всички граждани на Украйна им

    2 2 Отговор
    е ясно, че рано или късно ще станат част от Русия. Личи си и от направеното проучване, за това ще воюват до последно, ако ги спонсорират.

    23:01 16.01.2026

  • 33 Само питам

    6 0 Отговор
    А бе козляците , кого ще браните първо сега ?
    Украйна или Гренландия ?

    23:02 16.01.2026

  • 34 касата

    1 7 Отговор
    Пращайте руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, да видят как е и да помагат за превземането на Киев.🤩🤡📢💤

    Коментиран от #38

    23:03 16.01.2026

  • 35 Евромушмурок

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Стотина комунета да ги поизбессим викам":

    Не викай, че ще те чуят от къде викаш, а хората са гневни!

    23:03 16.01.2026

  • 36 Госあ

    2 0 Отговор
    Да ги питат и ще стоят ли русначетата по мазетата, докато украинчетата ходят на училище ! Не знам с как ше връщат парите на Германия, Франция и Англия. Секс туризъм ? На руснаците и американците ще плащат с територии

    23:03 16.01.2026

  • 37 Варна

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Тов. Членин":

    Москвича ми е фаворит, истинска руска щайга на четири гуми 😆

    Коментиран от #39

    23:04 16.01.2026

  • 38 Жеко

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "касата":

    Ти за проукраинските палячовци кажи . Как пък един не замина за украйна да се бие с руснаците .

    Коментиран от #41

    23:04 16.01.2026

  • 39 правим чушкопеци всякакви

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Варна":

    Ти за Москвич можеш само да си мечтаеш . Миришат ти краката а и парички немаш .

    23:05 16.01.2026

  • 40 мистър Гилотин

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Стотина комунета да ги поизбессим викам":

    Да не се наложи да почнем от тебе

    23:06 16.01.2026

  • 41 Еми няма такива с акъла на

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Жеко":

    Украинците, дефицит са братче.

    23:07 16.01.2026

  • 42 Другарю ,

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Значи още не им е увряла":

    Имам едно предложение към Вас , дрътите партизани .. Слезте от землянките от Габровския Балкан , намерете си по некоя сгодна женица , живейте си живота и стига се нодайте , що най-накрая некой ше го забремените ..

    23:07 16.01.2026

  • 43 илия

    3 0 Отговор
    Щом така са гласували , ще останат без Донбас а също и без мъже .

    23:07 16.01.2026

  • 44 Читател

    4 0 Отговор
    Кой са тези украинци колко са къде са.Тсм са останали само нацистите сатанисти и най бедните пенсионери.

    23:07 16.01.2026

  • 45 Предложенко

    1 0 Отговор
    Като влезнат в ЕС така или иначе заради Зелената сделка ще затворят въглищните мини и Донбас приключва

    23:08 16.01.2026

  • 46 Град Козлодуй оригинала

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Доналд Тръмп":

    Как пък не се намери поне един евроатлантически скъсан мишок да покаже на фронта в Украйна как се трепят руснаци.

    Благодаря за отговора!

    23:08 16.01.2026

  • 47 така, така

    3 0 Отговор
    Какъв вот, какви пет лева! Забавлявам се да гледам или да чета различни украински канали. Поне 70-80% от коментарите им са за край на войната и сключване на мир. Хората са все по-наясно за чий се гърчат и искат това да спре. В същото време са наясно, че украинците, които са на хранилката в ЕС не искат да се прибират и са онези, дето не са съгласни с преотстъпването на територии, осъзнавайки, че това е равнозначно на продължаване на статуса им на закрила в ЕС. Както отбелязват тия в 0срайната, ако им спрат помощите и ги накарат да работят, то и те ще искат мир.
    Това е обективната картинка на общественото мнение, ако човек се напъне да прегледа социалните мрежи. Официалните данни не се приемат от местните като представителни. Повечето се майтапят, че социологията в 0срайната е като златните тоалетни на Миндич и вероятно се питат само служителите на ТЦК и забегналите от 0срайната.

    23:08 16.01.2026

  • 48 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    0 5 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    23:09 16.01.2026

  • 49 ?????

    4 0 Отговор
    Тяхна си работа ако тва все пак е вярно.
    Да си воюват тогава.

    Коментиран от #51

    23:10 16.01.2026

  • 50 Колко слепеца

    3 0 Отговор
    Щом им се мре, да си мрат.

    Коментиран от #53

    23:11 16.01.2026

  • 51 да воюват

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "?????":

    ама за своя сметка.

    23:14 16.01.2026

  • 52 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Озирис":

    Интересен Ник имаш-египетският бог на мъртвите..... Но може би и за това знаеш за многото утилизирани украинците ,които дойдоха при теб.... По-добре вместо да пишеш нелепости впрегни магарето тагаренко, натовари каручката с дръвца и право на Украйна при твоите сънародници....

    23:17 16.01.2026

  • 53 Там е работата,

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Колко слепеца":

    че в Русия още от първи клас започват да ги подготвят за войници, като станат на 18 вече са зомбирани от кремълска пропаганда и с радост отиват да умират на фронта, за тоя дето духа. Да благодарим на Бог, че не сме се родили руснаци..

    23:17 16.01.2026

  • 54 Тов. Членин

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "товариш козляк":

    Таваришч , първо намерете хладилни вагони и натоварете вашите ...

    23:18 16.01.2026

  • 55 Мишел

    0 0 Отговор
    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    23:19 16.01.2026

  • 56 Град Козлодуй

    0 0 Отговор
    Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    23:20 16.01.2026

