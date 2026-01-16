Мики Рурк заплаши с "дяволско възмездие" бившия си мениджър, връща парите на феновете

Актьорът Мики Рурк се опитва да върне над 100 000 долара, събрани за него от фенове, за да му помогнат с разходите за жилището. Той пусна нова публикация на страницата си в Instagram.

„Порочна, мръсна лъжа, измислена, за да се възползват от моето проклето име. Човекът, който ми причини това, е изправен пред сериозни последици и всеки, който ме познава, знае, че възмездието ще бъде дяволски сурово!“, написа той.

Остават около 90 000 долара за възстановяване.

Кимбърли Хайнс, която беше мениджър на Рурк повече от десет години, стартира кампания в GoFundMe с асистента си и твърди, че набирането на средства не е било измама. Според Хайнс актьорът е знаел кой стои зад проекта, но може би не е разбирал напълно какво е краудфъндинг.

Хайнс увери, че ако Рурк реши да не приеме парите, дарителите ще бъдат компенсирани.

„Той иска пари от мен, иска пари от приятелите си. Те основават благотворителна организация за него, а той отказва? Добре, Мик, няма проблем. Но никой не му е пожелавал зло“, подчерта Хайнс.

На 3 януари британският вестник Daily Mail съобщи, че холивудската звезда е изгонена от дома си заради неплащане на наем. Според документи, получени от вестника от Висшия съд на Лос Анджелис, на 18 декември на Мики Рурк е връчено известие, с което се изисква или да плати 60 000 долара просрочен наем, или да освободи имота.