Само за 100 долара: Мъж спечели на търг лудница от 18-ти век и заживя в нея

Мъж от Беларус на име Дмитрий закупи бивш психиатричен болничен комплекс в село Жодишки на търг само за 100 долара и го превърна в свое жилище и художествена галерия, пише Onliner.

Съоръжението било затворено след пожар през 2019 г., пациентите били преместени в други медицински центрове, а празните сгради били пуснати на търг. Дмитрий решил да им вдъхне нов живот, премести се в бившия болничен комплекс и отворил там изложбено пространство.

Сградата е построена през 18 век като йезуитски колеж. По-късно е използвана като имение, а по време на съветската епоха в нея се е помещавала психиатрична болница, където били изпращани лица, считани за луди.

Интериорът все още е запазил елементи от миналото: табели на вратите на кабинетите, сейфове за лекарства, решетки на прозорците, слоеве яркосиня и зелена боя и графити по стените. В някои стаи са останали брошури с предупреждения за коронавирус.

Дмитрий споделя пред портала, че бивши служители на болницата дошли да видят изложбата. За мнозина било емоционално трудно, тъй като мястото, където са прекарали значителна част от живота си, е изчезнало.

Сега коридорите и бившите отделения са изпълнени с пейзажи, сюрреалистични портрети и абстрактни произведения. Самата сграда е станала част от изложбата, озаглавена „Образ“. Повечето от художниците са избрали да останат анонимни, като сред тях са както професионалисти, така и любители.