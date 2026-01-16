Катастрофа край Монтана стана причина за временно ограничение на движението по Е-79

Катастрофа по Е-79 стана причина за временно ограничение на движението в петък вечерта, предаде БНТ.

Инцидентът е възникнал на участък в началото на околовръстния път в Монтана.

Затворено е само платното за движение в посока София и на мястото се е образувала дълга колона от чакащи автомобили и камиони.

Обходен маршрут за леките автомобили, които се движат по Е-79 в посока Монтана и Враца е по стария път през вилната зона "Палековото", откъдето преминава трасето на старото околовръстно шосе в Монтана.

150 евро ще брои водач на лекотоварен автомобил заради проява на дребно хулиганство към служители на реда на бул. "Кукленско шосе" в Пловдив.

На 21 октомври м.г. полицаи от Първо районно управление извършвали пътен контрол на движението на участъка от 14 до 17 часа. Час преди да приключат покрай тях минало "Рено Канго".

Служителите на реда забелязали, че шофира младо момче, а до него на пасажерското място бил друг младеж. Изведнъж водачът натиснал продължително клаксона, без да има нужда за това, двамата вдигнали високо ръка през прозореца, насочили я към служителите на реда и им показали среден пръст.

Впоследствие автомобилът бил спрян за проверка и полицаите установили извършителя на хулиганството, пише "24 часа".

Изправен пред Районния съд в Пловдив, младежът признал вината си, а магистратите взели предвид добрите му характеристични данни. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство и глоба в размер на 150 евро.