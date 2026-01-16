Новини
Катастрофа край Монтана стана причина за временно ограничение на движението по Е-79
  Тема: Войната на пътя

Катастрофа край Монтана стана причина за временно ограничение на движението по Е-79

16 Януари, 2026 21:12, обновена 17 Януари, 2026 03:49 1 771 29

Глобиха със 150 евро шофьор, показал среден пръст на полицаи в Пловдив

Катастрофа край Монтана стана причина за временно ограничение на движението по Е-79 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа по Е-79 стана причина за временно ограничение на движението в петък вечерта, предаде БНТ.

Инцидентът е възникнал на участък в началото на околовръстния път в Монтана.
Затворено е само платното за движение в посока София и на мястото се е образувала дълга колона от чакащи автомобили и камиони.

Обходен маршрут за леките автомобили, които се движат по Е-79 в посока Монтана и Враца е по стария път през вилната зона "Палековото", откъдето преминава трасето на старото околовръстно шосе в Монтана.

150 евро ще брои водач на лекотоварен автомобил заради проява на дребно хулиганство към служители на реда на бул. "Кукленско шосе" в Пловдив.

На 21 октомври м.г. полицаи от Първо районно управление извършвали пътен контрол на движението на участъка от 14 до 17 часа. Час преди да приключат покрай тях минало "Рено Канго".

Служителите на реда забелязали, че шофира младо момче, а до него на пасажерското място бил друг младеж. Изведнъж водачът натиснал продължително клаксона, без да има нужда за това, двамата вдигнали високо ръка през прозореца, насочили я към служителите на реда и им показали среден пръст.

Впоследствие автомобилът бил спрян за проверка и полицаите установили извършителя на хулиганството, пише "24 часа".

Изправен пред Районния съд в Пловдив, младежът признал вината си, а магистратите взели предвид добрите му характеристични данни. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство и глоба в размер на 150 евро.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МПС

    44 12 Отговор
    К У РРРРР за милицията

    Коментиран от #10

    21:15 16.01.2026

  • 3 Жителите на минеаполис

    19 4 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ....

    21:18 16.01.2026

  • 4 Си Дзин

    37 1 Отговор
    Боже, боже как така бързо са го осъдили а другите чакат с години.А бе младежи защо не казахте ме, че сте им махали за здрасти.В кочината да внимавате могат да ви осъдят ако пърдите.Но ако крадете не.

    21:19 16.01.2026

  • 5 народа мрази палицията

    42 4 Отговор
    и особено катаджиите.....

    21:19 16.01.2026

  • 6 Гошо

    9 24 Отговор
    Към 150те евро е трябвало и шамар -дриш-льовци

    21:21 16.01.2026

  • 7 ОК!

    29 0 Отговор
    А колко е глобата за Тръмп,показал среден пръст на протестиращ работник от завода на ,,Форд"...?!

    Коментиран от #20

    21:21 16.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    31 2 Отговор
    Твърде късно ще се усетите че диктатурата пълзи и завзема държавата!
    А милицията е само дребната бухалка на диктата!

    Може да отнемеш предимство, да превишиш скорост или каквото и да е опасно нещо което може да отнеме живот и да те глобят 50 евро - обаче за среден пръст на МИЛИЦИЯТА - това бацета е недопустимо!

    Ясно ли ви е вече, че не може да се е-таковате с биячите на властта

    21:22 16.01.2026

  • 9 крадейки парите на народа

    20 1 Отговор
    палицая всяка седмица ни пише на всички по един акт от 100 ойро и на тези дето нямат книжка и не карат

    21:22 16.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 В момента

    5 12 Отговор
    Пътят замръзва, има виелица, но шофьорите натискат все едно е средата на лятото, после КАТ им виновен. Колко ще са избитите тази нощ, знаете ли? Рекорд!

    21:26 16.01.2026

  • 12 Гошо

    2 1 Отговор
    Бугатити в йевро вечи, дъжжжжжб

    21:30 16.01.2026

  • 13 Лазар

    25 0 Отговор
    Изправен пред Районния съд в Пловдив, младежът признал вината си, а магистратите взели предвид добрите му характеристични данни.ТТ данните са му били наред и в кондиция на изправност!Да се чуди и мае човек днес!
    То много често самите полицаи заслужават повече от среден пръст.

    21:30 16.01.2026

  • 14 Много са обидчиви

    24 0 Отговор
    Внимателно с милиционерите те са с много чувствителна душа. Все едно им е влезнал този пръст на горките душички.

    21:37 16.01.2026

  • 15 абе

    18 3 Отговор
    Поне да ги прегазил ,разбирам да плати 150 евро .заслужава си ,кеф цена няма ама само за среден пръст.......

    21:43 16.01.2026

  • 16 Ако бяхме

    13 2 Отговор
    Общество, щяхме да съберем парите за глобата за 10 минути!

    21:49 16.01.2026

  • 17 Гост

    12 0 Отговор
    Милиционерите видели 2 вдигнати плъста, и от нетърпение и вълнение ги настигнат! После водача като ги видял, съжалил, и си платил 150 евра, за да му се махнат от главата!

    21:50 16.01.2026

  • 18 Мукар

    10 1 Отговор
    За тази цена ще и го покажа на живо!

    21:56 16.01.2026

  • 19 Сзо

    1 0 Отговор
    Хм...300 лв...добре е. Бих опитал.

    22:12 16.01.2026

  • 20 Ами

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "ОК!":

    ...на оня дупедат Атанасов от ,,Новото начало" показал среден пръст не къде да е,ами в залата на ,,Храма на народовластието и демокрацията"- Парламента и запечатан кадър на камерите ,който жест цяла България видя...
    Него що ще го правим? А?

    22:12 16.01.2026

  • 21 Питанка

    10 0 Отговор
    Глобата за средния пръст ли е или заради клаксона?

    22:19 16.01.2026

  • 22 Защитна теза

    10 0 Отговор
    Аз ако бях на мястото на юнаците с кангото,щях да обясня в залата ,че съм свирнал в знак на поздрав и пожелание за успехи в ВДИГНАТ ПАЛЕЦ ,...но съм си объркал пръстите :)))

    22:32 16.01.2026

  • 23 малко им е

    3 7 Отговор
    на тия примати 1500 трябваше!!!

    22:48 16.01.2026

  • 24 Хан Крум

    4 7 Отговор
    В страната на Гюнтер е между 1000-4000€ и книжката на трупчета...и така трябва,респект

    22:48 16.01.2026

  • 25 среден пръст

    5 0 Отговор
    Вече 75г
    АБСОЛЮТЕН ФАВОРИТ
    В категория "Мигновени съобщения"
    В Планетарен мащаб

    22:49 16.01.2026

  • 26 Буха ха

    8 1 Отговор
    РУК за милиционерите и за Веселин Маринов

    23:18 16.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дебелия Милиционер

    6 1 Отговор
    Искам увеличение на заплатата 3000 евро не ми стигат ! Обещавам да глобявям и бия още повече

    23:44 16.01.2026

  • 29 Награда заслужава, а не наказание

    1 0 Отговор
    МВР са мафия

    02:37 17.01.2026

Новини по градове:
