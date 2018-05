Любимата на Путин блесна на детски фестивал с патриотичната рокля (СНИМКИ)

В фестивале приняли участие более 600 человек, среди них ведущие представительницы сборных России, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Италии, Узбекистана, гимнастки из сборных Израиля, Казахстана и Японии, детские команды из городов России, Южной Осетии и Казахстана, детские музыкальные и танцевальные коллективы, звезды эстрады, победители музыкальных конкурсов, чемпионы мира по акробатике, прыжкам на батуте и воздушные гимнасты. Источник: @sport_express Фото: Дарья ИСАЕВА «Спорт-Экспресс».

