Путин разкри най-ценния подарък за 73-тия му рожден ден

Руският президент Владимир Путин получил два особено ценни подаръка за рождения си ден: икони, спасили живота на участници във войната в Украйна. Държавният глава обяви това по време на пресконференция след заседанието на Съвета на държавните глави на ОНД, което беше излъчено на живо по Telegram канала на Кремъл.

По думите на президента, той е получил иконите от командирите на войниците. Той отбеляза, че по иконите все още има дупки от куршуми.

„Те ми дадоха този подарък. Аз непременно ще ги намеря по-късно и ще поговорим. Нека Бог ги пази, както ги е пазил досега“, каза Путин за подаръка.