Путин разкри най-ценния подарък за 73-тия му рожден ден

Това са икони, спасили живота на участници във войната в Украйна

Снимкa: Shutterstock
Руският президент Владимир Путин получил два особено ценни подаръка за рождения си ден: икони, спасили живота на участници във войната в Украйна. Държавният глава обяви това по време на пресконференция след заседанието на Съвета на държавните глави на ОНД, което беше излъчено на живо по Telegram канала на Кремъл.

По думите на президента, той е получил иконите от командирите на войниците. Той отбеляза, че по иконите все още има дупки от куршуми.

„Те ми дадоха този подарък. Аз непременно ще ги намеря по-късно и ще поговорим. Нека Бог ги пази, както ги е пазил досега“, каза Путин за подаръка.


  • 1 Гориил

    3 9 Отговор
    За това руснаците му прощават грешките.

    Коментиран от #3, #23

    08:02 11.10.2025

  • 2 Евреина Кобзон

    6 9 Отговор
    Какви Икони ?
    Бункерния Фюрер
    Прати на заколение
    1 Милион Кабзончици.

    Тръгнал да се радва на Икони .

    Тотално Откачен Дъртак.

    08:03 11.10.2025

  • 3 Гундяев

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    То и аз се моля
    По цял ден .

    Ама прошка няма да има .
    Всички отиваме е в Ада .
    Начело с Путян .

    08:04 11.10.2025

  • 4 Свободен

    7 6 Отговор
    Време е и той да подари нещо на света!
    Например да гушне букета!

    Коментиран от #7

    08:04 11.10.2025

  • 6 Е гати

    5 4 Отговор
    Лицемера

    08:09 11.10.2025

  • 7 галя от козяк

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    а вие преди него

    08:10 11.10.2025

  • 9 слава на русия!

    2 7 Отговор
    вечна слава на император путин

    08:11 11.10.2025

  • 10 Дедовладика

    7 4 Отговор
    Безбожникът се радва на икони??? Това си е цинизъм от най-чиста проба

    Коментиран от #14

    08:12 11.10.2025

  • 11 Това

    7 3 Отговор
    е необятна наглост , дори мисълта и Божията намеса !

    08:12 11.10.2025

  • 12 Да бе

    3 3 Отговор
    това с дупките от куршуми ми на напомня за една книга с една конска глава в леглото

    08:13 11.10.2025

  • 13 аz СВОПобеда 80

    5 3 Отговор
    За един милион руснаци не стигнаха иконите.
    😂😂😂😂

    08:15 11.10.2025

  • 14 Те и

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Дедовладика":

    в България всевъзможни безбожници и престъпници , са насочили кабинетите си с икони - по стените , по бюрото и къде ли не , без хал хабер , че иконите нямат място за декорация и лъжи . Същества без християнски и човешки ценности .

    Коментиран от #19

    08:16 11.10.2025

  • 15 Само питам

    3 2 Отговор
    Свещичка подариха ли му?

    Коментиран от #16

    08:17 11.10.2025

  • 17 Борил

    6 2 Отговор
    Ако го беха утепали на време ,немаше да има милион жертви.

    08:20 11.10.2025

  • 18 .......

    6 2 Отговор
    Тоя ще пукне,но след него три поколения руснаци ще плащат и ще отгладуват тридневната Ес Ве О

    08:20 11.10.2025

  • 19 Дедовладика

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Те и":

    Темата в случая не е България, за безбожното ЖУЖЕ става въпрос

    08:21 11.10.2025

  • 20 др,Бонев

    5 2 Отговор
    Жуже доказва всекидневно че е неизличим психопат.

    08:23 11.10.2025

  • 21 Пич

    2 6 Отговор
    Малиий , как се възпали паветната нищета ?!
    А бе , паветата , Зелю дали ще доживее 73 ?!

    08:28 11.10.2025

  • 23 Крали Марко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Украинците ги гонят като зайци с дронове - камикадзе по калните полета на Украйна и иконите им стават на парчета...

    08:52 11.10.2025