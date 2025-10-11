Путин разкри най-ценния подарък за 73-тия му рожден ден

Руският президент Владимир Путин получил два особено ценни подаръка за рождения си ден: икони, спасили живота на участници във войната в Украйна. Държавният глава обяви това по време на пресконференция след заседанието на Съвета на държавните глави на ОНД, което беше излъчено на живо по Telegram канала на Кремъл.
По думите на президента, той е получил иконите от командирите на войниците. Той отбеляза, че по иконите все още има дупки от куршуми.
„Те ми дадоха този подарък. Аз непременно ще ги намеря по-късно и ще поговорим. Нека Бог ги пази, както ги е пазил досега“, каза Путин за подаръка.
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #3, #23
08:02 11.10.2025
2 Евреина Кобзон
Бункерния Фюрер
Прати на заколение
1 Милион Кабзончици.
Тръгнал да се радва на Икони .
Тотално Откачен Дъртак.
08:03 11.10.2025
3 Гундяев
До коментар #1 от "Гориил":То и аз се моля
По цял ден .
Ама прошка няма да има .
Всички отиваме е в Ада .
Начело с Путян .
08:04 11.10.2025
4 Свободен
Например да гушне букета!
Коментиран от #7
08:04 11.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Е гати
08:09 11.10.2025
7 галя от козяк
До коментар #4 от "Свободен":а вие преди него
08:10 11.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 слава на русия!
08:11 11.10.2025
10 Дедовладика
Коментиран от #14
08:12 11.10.2025
11 Това
08:12 11.10.2025
12 Да бе
08:13 11.10.2025
13 аz СВОПобеда 80
😂😂😂😂
08:15 11.10.2025
14 Те и
До коментар #10 от "Дедовладика":в България всевъзможни безбожници и престъпници , са насочили кабинетите си с икони - по стените , по бюрото и къде ли не , без хал хабер , че иконите нямат място за декорация и лъжи . Същества без християнски и човешки ценности .
Коментиран от #19
08:16 11.10.2025
15 Само питам
Коментиран от #16
08:17 11.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Борил
08:20 11.10.2025
18 .......
08:20 11.10.2025
19 Дедовладика
До коментар #14 от "Те и":Темата в случая не е България, за безбожното ЖУЖЕ става въпрос
08:21 11.10.2025
20 др,Бонев
08:23 11.10.2025
21 Пич
А бе , паветата , Зелю дали ще доживее 73 ?!
08:28 11.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Крали Марко
До коментар #1 от "Гориил":Украинците ги гонят като зайци с дронове - камикадзе по калните полета на Украйна и иконите им стават на парчета...
08:52 11.10.2025