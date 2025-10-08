Еротичен календар, трактор, тигър: Най-странните подаръци, които Путин е получавал за рождения си ден

Журналистът от Kremlin Pool Александър Юнашев разкри най-необичайните подаръци, които руският президент Владимир Путин е получавал за рождения си ден. Публикацията се появи в Telegram канала на кореспондента.

Колекцията включва кристален крокодил, който руският лидер получи от тогавашния молдовски президент Владимир Воронин през 2002 г. По същия повод Путин получил колекция от „100 вица за Путин“, а пет години по-късно - костюм от семейството му.

Юнашев посочи и най-оригиналния подарък, който е получил през 2008 г., когато президентът получил сибирско тигърче на име Маша. Освен това, през 2010 г. студентки по журналистика в Московския държавен университет подариха на политика еротичен календар с техни послания към него и снимки на тях по бельо.

„Най-противоречивата: през 2017 г. президентът прекара част от времето на рождения си ден с бившия италиански премиер Силвио Берлускони в Сочи. Италианецът подари на Путин завивка с изображение на Путин и Берлускони на фона на московската катедрала „Свети Василий“ и римския Колизеум“, спомня си Юнашев.

Същата година туркменският президент Гурбангули Бердимухамедов поздравил руския лидер за празника и му подари куче алабай на име Верни. Беларуският президент Александър Лукашенко пък изпратил на Путин трактор „Беларус“.