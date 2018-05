Смелчага ще бъде заровен жив за три дни под земята (СНИМКИ)

Австралийски пърформанс артист ще бъде заровен жив под градска улица в столицата на Тасмания в продължение на три дни.

Това е част от новия пърформанс на художника Майк Пар, подготвено за тазгодишния фестивал Dark Mofo в Хобарт, пише австралийската редакция на вестник Guardian.

Пар ще бъде погребан под асфалтовата настилка на улица "Макавери", която минава през центъра на град Хобарт, в контейнер с размери 4,5 метра на 1,7 метра на 2,2 метра. След поставянето на контейнера под земята, улицата отново ще бъде затрупана и отворена за движение.

По този начин 73-годишният артист възнамерява да припомни на жителите на града за геноцида, извършен от британците при колонизирането на острова.

Macquarie Street comes up for Dark MOFO performance artist Mike Parr. More at https://t.co/FgJwh8eubh @themercurycomau #darkmofo pic.twitter.com/5sKLQRskAb — The Mercury Photos (@themercuryphoto) May 26, 2018

Пар ще се зарови в своя контейнер, в който ще има легло, вода, стол за медитация, моливи и дъска за рисуване, на 14 юни.

Засега не е ясно дали артистът ще има осветление и достъп до чист въздух.

Next month, Mike Parr will spend 72 hours buried alive in a steel box beneath one of the busiest roads in Hobart https://t.co/oknqabuvWs @TimDouglas_Aus — The Australian (@australian) May 26, 2018

Контейнерът, който е с дължина 4,5 м., ще бъде заровен под асфалта и улицата ще продължи да функционира както обикновенно и през трите дни на пърформанса. Пътни знаци ще указват, че Пар се намира под краката на преминаващите пешеходци и под колелата на преминаващите автомобили.

С протестното си заравяне австралиецът държи да припомни на новите поколения жестокостите, на които е било подложено тамошното тасманийско население след пристигането на 75 000 английски и ирландски затворници, изпратени от британската корона по тези места.

Artist Mike Parr to be buried under a road for three days at Dark Mofo https://t.co/t2xl7rVpnk — Guardian Australia (@GuardianAus) May 25, 2018

